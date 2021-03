Zysk operacyjny wyniósł 20,23 mln zł wobec 14,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,45 mln zł w 2020 r. wobec 42,89 mln zł rok wcześniej.

"Niekorzystna koniunktura nie osłabiła tempa wzrostu spółki. W zeszłym roku odnotowaliśmy blisko 53,5 mln zł przychodów oraz 26,5 mln zł EBITDA i 18,1 mln zł zysku netto skorygowanego o zdarzenia jednorazowe. Wynikom tym towarzyszą bardzo wysokie poziomy rentowności - rentowność sprzedaży brutto wyniosła 67%, rentowność EBITDA - 49,5%, a rentowność netto 33,8%. Pomimo wolniejszego od zakładanego tempa wzrostu sprzedaży bardzo zbliżyliśmy się do osiągnięcia strategicznego celu wyniku EBITDA - w 2020 r. było to 88% z planowanych 30 mln zł. Mamy wszelkie predyspozycje ku temu, by jeszcze w tym roku próg ten został przekroczony" - napisał prezes Adam Piotrowski w liście załączonym do raportu.

Według niego, wszystkie te elementy stanowią o sile Vigo System oraz gotowości spółki do dalszych wzrostów.

Jak wskazał, ubiegły rok przyspieszył widoczne już wcześniej trendy związane z automatyzacją i digitalizacją wszystkich procesów biznesowych i produkcyjnych. Wdrażanie rozwiązań Industry 4.0 wymaga dostępu do coraz większej ilości danych oraz pobudza zapotrzebowanie na coraz większe ilości czujników. Równolegle rosną potrzeby społeczeństwa, aby jeszcze lepiej kontrolować stan zdrowia czy też jakość powietrza, wody czy żywności. Trendy te będą dodatkowo pobudzane rozwojem technologii kwantowych wykorzystujących rozwiązania fotoniczne.

"Z drugiej strony rosnący w szybkim tempie rynek podczerwieni prowadzi do coraz intensywniejszej konkurencji. Nasza firma niezmienne jest liderem technologicznym w wielu kluczowych obszarach naszego biznesu, jesteśmy jednak świadomi konieczności doskonalenia naszych procesów produkcyjnych, by móc sprawnie i efektywnie adresować rosnące oczekiwania coraz większej grupy klientów i konsekwentnie umacniać naszą pozycję rynkową" - czytamy także w liście.

Piotrowski wskazał, że dynamiczny postęp rynku podczerwieni wymagać będzie w kolejnych latach szybkiego rozwoju, zarówno pod względem technologii, jak i infrastruktury produkcyjnej.

"W najbliższych latach zamierzamy przyspieszyć rozwój technologii fotonicznych układów scalonych dla średniej podczerwieni, które będą w stanie zastąpić obecnie stosowane złożone systemy sensoryczne. W tym celu będziemy też intensywnie rozwijać technologie źródeł podczerwieni. Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju będzie również wymagać odpowiednich nakładów inwestycyjnych. Jestem przekonany, że wysiłek włożony w opracowanie nowych technologii oraz realizację inwestycji przyniesie dla akcjonariuszy równie wysoki wzrost co w ostatnich kilku latach" - zakończył Piotrowski.

Ubiegły rok przyniósł spółce dynamiczny wzrost sprzedaży produktów na perspektywicznych rynkach Ameryki Północnej oraz na rynkach azjatyckich. Obroty spółki z kontrahentami z Ameryki Północnej zwiększyły się o 50%, do 9,6 mln zł, o czym przesądziło m.in. nawiązanie obiecującej współpracy dotyczącej sensorów do zastosowań medycznych. Przychody ze sprzedaży do azjatyckich klientów spółki wzrosły o 60%, do 5,9 mln zł, o czym przesądziła m.in. sprzedaż produktów w obszaru przemysłu oraz ochrony środowiska.

Największą i najbardziej zdywersyfikowaną grupą odbiorców produktów Vigo System w 2020 roku były firmy przemysłowe, z 44-proc. udziałem w ogólnej sprzedaży Grupy, 25% udział w przychodach Vigo System w minionym roku miała sprzedaż detektorów do zastosowań wojskowych, której wartość, po 66-proc. wzroście r/r, wyniosła 13,4 mln zł. Na trzecim miejscu sprzedażowego rankingu uplasowały się detektory do zastosowań naukowych i medycznych, sprzedaż których wzrosła o 135%, do 7,8 mln zł. Na wzrost przychodów Vigo System w 2020 r. złożył się również rozwój nowego obszaru biznesowego Vigo System - produkcji warstw epitaksjalnych. Przychody ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych, wykorzystywanych w szerokim spektrum urządzeń fotonicznych, wyniosły w minionym roku 1,9 mln zł, podano także.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

