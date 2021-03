"Na koniec tygodnia bardzo ciekawa sesja. Z jednej strony udana końcówka czwartkowych notowań w USA zachęcała do wzrostów, jednak po piątkowym otwarciu na GPW indeksy traciły. Z drugiej strony pod koniec sesji na GPW indeksy rosły, podczas gdy w USA widzieliśmy spadki. Było zatem trochę zaskoczeń. Przykładem może być CD Projekt, który drugą sesję zwyżkuje, pomimo otwartej krótkiej pozycji na akcjach spółki, czy LPP zwyżkujące mimo nowych obostrzeń" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski.

"Pomimo pewnych obaw i turbulencji na rynkach WIG20 zakończył tydzień powyżej poziomu 2.000 pkt. Jest to udane zakończenie i dobry poziom wyjściowy na kolejny tydzień, i zobaczymy czy strona popytowa to wykorzysta. Warto pamiętać, że przyszły piątek jest dniem trzech wiedźm, co może być istotnym wydarzeniem. Ponadto po sesji 19 marca Mercator wejdzie do WIG20 na miejsce Alior Banku" - dodał.

Zdaniem analityka nastroje może chłodzić rosnąca w Polsce liczba przypadków koronawirusa i osób hospitalizowanych. Ocenił, że z drugiej strony część inwestorów może liczyć, że wsparcie ze strony NBP i PFR będzie trwało dłużej.

Kozłowski zwrócił uwagę, że 12 marca jest rocznicą minimów na indeksach WIG20, WIG, sWIG80 a także NCIndex. W ciągu roku indeks dużych spółek wzrósł o blisko 54 proc., WIG zyskał 60 proc., a małe firmy poszły w górę o 94 proc. W tym czasie indeks rynku NewConnect wzrósł o 174 proc.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,59 proc. do 2.006,11 pkt., WIG zwyżkował o 0,7 proc. do 59.443,12, mWIG40 poszedł w górę o 1,02 proc., do 4.417,66 proc., a sWIG80 - o 0,33 proc. do 18.036,47 proc.

W ujęciu tygodniowym WIG20 wzrósł o 3,4 proc., WIG o 3,1 proc., mWIG40 - o 2,8 proc., a sWIG80 - o 1,6 proc.

W piątek obroty na GPW wyniosły ok. 1,25 mld zł, z czego 852 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (194 mln zł) oraz CCC (85 mln zł). Na trzecim miejscu znalazł się Mabion (84 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w dół o 0,5 proc. W USA S&P 500 tracił 0,3 proc., a technologiczny Nasdaq spadał o 1,2 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zwyżkowało 13 z 15 sektorów, w tym najmocniej leki - o 5,7 proc. O 2,8 proc. w górę poszły spółki odzieżowe. Po około 0,9-0,7 proc. traciły jedynie górnictwo i chemia.

Wśród krajowych blue chipów najmocniej wzrósł kurs LPP - o 5,2 proc. Po czterech wzrostowych sesjach kurs dotarł do 8.450 zł, najwyżej od roku.

"Wzrosty kursu LPP przy zamykanych kolejnych województwach mogą wskazywać na wartość biznesu. Spółka jest także w dobrej sytuacji płynnościowej. Być może widać tutaj rebalancing portfeli w stronę spółek cyklicznych, a może inwestorzy stosują strategię long LPP, short Dino" - ocenił Kozłowski.

W WIG20 wyraźnie w górę poszły także banki, po tym jak dzień wcześniej przewodziły spadkom. Kurs Aliora wzrósł o 3,2 proc., PKO BP - o 1,2 proc.

W czołówce drugą sesję z rzędu znalazł się CD Projekt. Wzrósł o 2,5 proc. do 226,5 zł, po tym jak we środę kurs wyznaczył blisko dwuletnie minimum.

Kozłowski zwrócił uwagę na notowania CCC i Cyfrowego Polsatu. W ciągu dnia spółki traciły nawet po około 3 proc. Na koniec dnia notowania spółki obuwniczej zniżkowały najmocniej w indeksie, bo o 2,3 proc., a kurs telekomu wyszedł 0,1 proc ponad poziom odniesienia.

Przed sesją CCC podało, że planuje sprzedać po 10 proc. udziałów w eobuwie Cyfrowemu Polsatowi oraz A&R Investments Limited, jednemu z akcjonariuszy spółki InPost. Łącznie CCC chce pozyskać 1 mld zł, co w ocenie analityków jest spółce potrzebne, jednak inwestorzy mogli oczekiwać wyższej wyceny eobuwie.

"Wycena eobuwie na 5 mld zł i pakietu akcji, które posiada CCC na trochę ponad 3 mld zł to coś, co może być raczej wsparciem dla notowań spółki. Patrząc na reakcję rynku być może inwestorzy grali pod taki scenariusz i teraz sprzedają fakty. Być może część liczyła, że potencjalny nabywca poza kapitałem wniesie także know-how. Może trzeba czasu, żeby rynek prawidłowo to wycenił" - ocenił Kozłowski.

"CCC ma opcję wykupu 25 proc. akcji po mnożniku EV/EBITDA równym 12, a sama transakcja implikuje mnożnik powyżej 20, więc parametry dla CCC są raczej dobre" - dodał.

W tym kontekście analitycy pozytywnie oceniają plany Cyfrowego Polsatu, wskazując na potencjalne synergie między działalnością medialną a e-commerce. Ich zdaniem, niektórzy inwestorzy mogli jednak liczyć na wyższe dywidendy po finalizacji sprzedaży części infrastruktury grupy, a rozwój w kierunku segmentu e-commerce mogą odbierać lekko negatywnie.

O blisko 2,3 proc. zniżkowało Dino, które podało, że grupa miała w czwartym kwartale 203,5 mln zł zysku netto, 7 proc. więcej od oczekiwań rynkowych.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że Dino oczekuje w 2021 roku niskiego dwucyfrowego wzrostu sprzedaży LFL. Spółka chce poprawiać marżę EBITDA, ale widzi też jeszcze potencjał do wzrostu marży brutto na sprzedaży. Grupa Dino planuje w tym roku zwiększyć nakłady inwestycyjne do 1,2 mld zł z ponad 1 mld zł w 2020 roku i kontynuować rozwój sieci sklepów.

KGHM przerwał trwającą 4 sesje serię wzrostów i w piątek poszedł w dół o 1 proc.

Drugą sesję z rzędu najmocniejszy w mWIG40 był Mabion - wzrósł o 13 proc. do 93,5 zł.

Po czwartkowej korekcie ponownie mocno, bo o 7 proc. rósł kurs Biomedu-Lublin. We środę notowania spółki biotechnologicznej poszły w górę o 40 proc., a dzień później spadły o 10 proc., choć w ostatnim czasie spółka nie publikowała żadnych raportów.

W czołówce wzrostów był także Dom Development - kurs poszedł w górę o 8 proc. do 130 zł. Tym samym przebił szczyt z lutego i znalazł się najwyżej od 13 lat.

Dom Development podał, że miał w czwartym kwartale 2020 roku 127 mln zł zysku netto, 158 mln zł zysku operacyjnego i 680 mln zł przychodów. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 128 mln zł, EBIT 160 mln zł, a przychody 692 mln zł. Zarząd Dom Development rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok w kwocie 10 zł na akcję.

Indeks małych firm przez większą część dnia pozostawał pod kreską, jednak na koniec sesji przeważyły wzrosty, którym przewodziły Toya - o 9 proc., INC - o blisko 7 proc., a także Forte i Bioton - w górę po około 5 proc.