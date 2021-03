Strony postanowiły kontynuować współpracę na podstawie nowo podpisanego drugiego listu intencyjnego po wygaśnięciu pierwszego listu intencyjnego z dniem 1 lutego 2021 r., podano.

"Celem drugiego listu intencyjnego jest ocena opłacalności i wykonalności, przygotowanie warunków do podjęcia decyzji o zaangażowaniu się w inwestycję i budowę instalacji oraz uregulowanie zasad współpracy stron w związku z przygotowaniem i realizacją inwestycji, w tym: współpraca w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji. Poza zobowiązaniem stron do działania w dobrej wierze oraz lojalnej współpracy w celu realizacji inwestycji, list nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań pomiędzy stronami. Realizacja inwestycji jest uzależniona od ziszczenia się wielu niepewnych warunków, w tym od pozyskania wszystkich wymienionych powyżej zgód i pozwoleń" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z ustaleniami inwestycja będzie prowadzona i w całości finansowana przez spółkę celową (SPV) powołaną przez EEW lub EEW Polska, potencjalnie z udziałem kapitałowym FBSerwis. Instalacja będzie zasilana odpadami kalorycznymi pochodzącymi od FBSerwis i spółek z Grupy FBSerwis, dostarczanymi na podstawie długoletniego kontraktu na dostawę odpadów-paliwa do instalacji. Planowane moce przerobowe instalacji do termicznego przekształcania odpadów to 280 000 ton odpadów/rok, wskazano również.

Budimex zobowiązał się wspierać FBSerwis w przedsięwzięciu swoimi zasobami ludzkimi, technicznymi i finansowymi, wyraził również w liście intencyjnym zainteresowanie realizacją inwestycji w charakterze generalnego wykonawcy.

"Budimex zakłada, że w sytuacji ziszczenia się wszystkich warunków umożliwiających realizację inwestycji udział FBSerwis w inwestycji, w szczególności poprzez zawarcie długoterminowej umowy dostawy odpadów, będzie miało pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe FBSerwis oraz Grupy Budimex poprzez zapewnienie stałego odbioru po stałej cenie frakcji kalorycznej odpadów z instalacji komunalnych, których operatorem są spółki z Grupy FBSerwis (spółki pośrednio zależne od emitenta), a tym samym zmniejszenie kosztów zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej" - czytamy dalej.

W świetle aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji spodziewanym terminem uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji jest IV kwartał 2023 r. Przewidywany początek rozruchu instalacji planowany jest na połowę 2026 roku.

Drugi list intencyjny wiąże strony do 10 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem jednak, że do 10 września 2021 r. powinna zostać zawarta pomiędzy Ciechem Soda Polska a SPV umowa najmu nieruchomości. W przypadku, gdy umowa najmu nie zostanie w tym terminie zawarta, drugi list intencyjny traci moc z upływem 10 września 2021 r., podkreślono.

"Jednocześnie, w dniu 26 marca 2021 roku, Ciech S.A., Ciech Soda Polska S.A., EEW, EEW Polska oraz FBSerwis zawarły drugie Memorandum of Understanding (MoU). Pierwsze MoU [...] wygasło z dniem 1 lutego 2021 roku. Analogicznie, jak w przypadku drugiego listu Intencyjnego, z uwagi na zmieniające się okoliczności prawne, strony postanowiły kontynuować współpracę na podstawie nowo podpisanego drugiego MoU po wygaśnięciu pierwszego MoU, a celem drugiego MoU jest ocena opłacalności i wykonalności oraz przygotowanie warunków do podjęcia decyzji o zaangażowaniu się w inwestycję i budowę Instalacji. Drugi MoU wiąże strony do dnia 10 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem jednak, że do dnia 10 września 2021 r. powinna zostać zawarta umowa najmu. W przypadku, gdy umowa najmu nie zostanie w tym terminie zawarta, drugi MoU traci moc z upływem dnia 10 września 2021 r." - podsumowano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)