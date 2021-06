Reklama

"Plany na 2021/2022+: […]

* Kontynuacja wzrostów powierzchni w 2021/22 roku: +25% r/r.

* Na koniec 2021/22 roku salony marki Reserved w 26 krajach (wejście do Macedonii Północnej).

* Cele na 2021/22 rok:

* kontynuacja otwarć powierzchni w Polsce,

* przyspieszenie rozwoju w Europie,

* dalszy dwucyfrowy rozwój powierzchni w rejonie CIS,

* nacisk na rozwój mniejszych marek: Cropp, House, Sinsay.

* Kluczowe powody rozwoju powierzchni:

* mocniejsze wejście do mniejszych miast,

* potencjał do rozwoju w segmencie value for money,

* nacisk na omnichannel, którego sieć stacjonarna jest istotną częścią" - czytamy w prezentacji.

Na koniec I kw. 2021/22 grupa kapitałowa LPP posiadała 1 917 sklepów stacjonarnych w 25 krajach o łącznej powierzchni 1 511,7 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowało się 1 036 sklepów (927,4 tys. m2). Łączna powierzchnia handlowa wzrosła o 21,6% r/r, głównie dzięki otwarciom sklepów poza granicami kraju.

"Planowany capex w 2021/2022 to 1 210 mln zł. Na kwotę składają się wydatki na: sklepy stacjonarne 950 mln zł, biura 50 mln zł, logistykę: 150 mln zł, oraz IT: 60 mln zł. Natomiast planowany capex na 2022/23 to kwota 1 000 mln zł (w tym nakłady na: sklepy stacjonarne 850 mln zł, biura 50 mln zł, logistykę: 40 mln zł, oraz IT: 60 mln zł)" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W I kwartale 2021/2022 capex wzrósł o 31,2% r/r do 251,5 mln zł. Wzrost nakładów r/r związany był z większymi nakładami na rozwój sieci sprzedaży oraz powrotem do inwestycji logistycznych, podała też spółka.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. W r.obr. 2020/2021 (tj. luty 2020 - styczeń 2021) LPP miało 7,85 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)