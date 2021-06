Reklama

"Erbud absolutnie chce zostać ze spółką, dlatego wstrzymaliśmy proces pozyskania inwestora strategicznego" - powiedział Leczkowski podczas telekonferencji.

Wskazał, że grupa otrzymała wiele ofert od funduszy, które chciały mieć pakiet kontrolny.

"Absolutnie nie jesteśmy zainteresowani utratą kontroli nad Onde" - dodał wiceprezes.

Dziś ruszyła pierwotna oferta publiczna do 17 096 700 akcji Onde (w tym do 8 250 000 akcji nowej emisji i do 8 846 700 sprzedawanych). Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 26 zł. Debiut giełdowy planowany jest w II połowie lipca. Erbud planuje sprzedać maksymalnie do 18,7% akcji spółki. Zakładając, że w ofercie zostaną sprzedane lub objęte wszystkie akcje oferowane, Erbud po jej przeprowadzeniu będzie posiadał 60,7% akcji spółki uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. miała 2,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)