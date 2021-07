"Wśród inwestorów wróciły obawy o nawrót pandemii, które zostały jeszcze podgrzane wypowiedziami rządzących. Rynek zwrócił ponownie baczną uwagę na beneficjentów ewentualnego lockdownu, co widać w notowaniach. Najbardziej jaskrawym przypadkiem ostatnich dni jest 25-proc. tygodniowy wzrost Mercatora Medical, przy 10-proc. spadku notowań jego zagranicznej konkurencji. Inwestorzy wyceniają scenariusz, z którym się nie zgadzamy" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

Reklama

We wtorek miała miejsce konferencja prasowa, w trakcie której premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w najgorszym scenariuszu jesienią możliwe jest nawet kilkanaście tysięcy zachorowań na Covid-19 dziennie. Minister zdrowia Adam Niedzielski sprecyzował, że w grę wchodzi nawet ponad 15 tys. nowych przypadków dziennie.

"Naszym zdaniem negatywny scenariusz jest wyceniany zbyt agresywnie. Wariant Delta koronawirusa jest bardziej zaraźliwy, ale nie niesie za sobą wzrostu hospitalizacji. Według naszych szacunków odporność populacyjna, uwzględniając ozdrowieńców, sięga 70-80 proc. To by tłumaczyło na razie bardzo niską zachorowalność i raczej nie spodziewamy się negatywnego scenariusza IV fali. Ewentualne korekty radzimy wykorzystywać do budowania pozycji" - dodał Brymora.

W pierwszej części wtorkowej sesji na GPW wszystkie główne indeksy lekko rosły, jednak w połowie dnia znalazły się pod kreską. Spadki wyraźnie przybrały na sile na godzinę przed końcem notowań, w efekcie czego WIG20 na zamknięciu spadł o 1,34 proc. do 2.228,46 pkt., WIG zniżkował o 1,04 proc. do 66.651,18 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,42 proc. 4.877,76 pkt., a sWIG80 stracił 0,67 proc. do 20.766,77 pkt.

W tym czasie na starym kontynencie przeważały spadki, przy czym WIG20 był najsłabszym indeksem w Europie. Niemiecki DAX spadał o 0,9 proc., amerykański S&P 500 zniżkował o 0,6 proc., a technologiczny Nasdaq tracił niecałe 0,1 proc.

Obroty na GPW wyniosły 860 mln zł, z czego 674 mln zł przypadło na największe spółki.

W ujęciu sektorowym nieznacznie zyskiwały spółki z branż informatycznej i nieruchomości - po ok. 0,1-0,2 proc., oraz mocniej z motoryzacyjnej - o 0,8 proc.

Spadały notowania 12 z 15 sektorów, w tym głównie spółek paliwowych, górnictwa, oraz banków - po ok. 2,3-2,4 proc.

"Mocno tracił we wtorek sektor bankowy, który w ubiegłym roku był największym przegranym pandemii. Te spółki najmocniej odczuły sytuację gospodarczą, pogorszenie perspektyw makroekonomicznych i niższe stopy. Ostatnio rynek już wyceniał podwyżki stóp, przez co w scenariuszu IV fali pandemii banki mogą być jednym z najsłabszych sektorów" - wskazał Brymora.

"Z kolei na pozycję lidera wraca Dino, które było najmocniejszą spółką z WIG20 w ubiegłym roku. Allegro może do niego dołączyć" - dodał.

Dino było we wtorek najmocniejszą spółką w WIG20. Przy najwyższych obrotach na GPW, wynoszących 104 mln zł, kurs spółki wzrósł o 4 proc. i wyznaczył na zamknięciu nowe historyczne maksimum na poziomie 297,5 zł.

Wyraźnie rosło również Allegro, zwyżkując szóstą sesję z rzędu - tym razem o 1,3 proc. do 69,91 zł. Spółka zanotowała trzecie obroty na rynku, wynoszące 71 mln zł.

Spadkom przewodziło Pekao - kurs zniżkował 3,2 proc. PKO BP i Santander szły w dół po ok. 2,1-2,4 proc.

Mocno traciły także KGHM i Orlen - po ok. 2,6-2,7 proc., a przy drugich obrotach na GPW (83 mln zł), o 2,4 proc. zniżkował CD Projekt.

W trakcie sesji liderem wzrostów w WIG20 było JSW. Zwyżkując przez większość sesji o ponad 5 proc. kurs kontynuował blisko 4 proc. poniedziałkowe wzrosty. Na zamknięciu notowania wróciły w okolice poziomu odniesienia. Brymora spodziewa się jednak, że w najbliższym czasie ceny węgla koksującego powinny wspierać rynkową wycenę spółki.

Jakub Szkopek, analityk BM mBanku ocenia, że Jastrzębska Spółka Węglowa pokaże w drugim kwartale istotną poprawę wyników, a perspektywy na trzeci kwartał są jeszcze lepsze, dzięki wzrostowi cen węgla koksującego.

Wśród średnich spółek najmocniej rósł Kruk - o 3,8 proc., przy 8 mln zł obrotów. Podobnie, bo o 3,7 proc. w górę poszedł Comarch, jednak obroty nie przekroczyły 50 tys. zł.

Celon Pharma i OncoArendi zniżkowały po 3,2 proc.

W sWIG80 jedną z najmocniejszych spółek był Auto Partner - zwyżkując piątą sesję z rzędu po raz kolejny poprawił historyczne maksimum. Tym razem o 2,5 proc. do 12,45 zł.

W indeksie traciły przede wszystkim Oponeo, IMC, Ambra, Torpol i PCF - między 3 a 4 proc. (PAP Biznes)