W Chinach działają już dwie oddalone od Pekinu giełdy: w Szanghaju i Shenzen. Giełda Papierów Wartościowych w Szanghaju, która powstała w 1990 roku, skupia głównie spółki o dużej kapitalizacji, w tym przedsiębiorstwa państwowe, banki i firmy energetyczne. Giełda Papierów Wartościowych w Shenzhen ma większy odsetek firm technologicznych oraz małych i średnich firm.

Zmodernizowane narzędzie

Nowa instytucja finansowa powstanie na bazie istniejącej od 2013 roku w Pekinie Giełdy i Notowań Akcji Krajowych (NEEQ). Jest to system pozagiełdowego handlu akcjami spółek nienotowanych na pozostałych chińskich giełdach. W ostatnich latach NEEQ pozostawała w tyle za wiodącymi rynkami finansowymi w Szanghaju i Shenzhen, kurcząc się pod względem wielkości i płynności. W czwartek Xi zobowiązał się do zreformowania systemu NEEQ.

Deklarację prezydenta potwierdził główny organ nadzoru nad obrotem papierami wartościowymi Chińska Komisja Regulacji Papierów Wartościowych (CSRC). Wybrane spółki z NEEQ będą mogły przejść na giełdę, a parkiet w Pekinie uzupełni giełdy w Szanghaju i Shenzhen i skupi się na obsłudze „innowacyjnych” małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej kontroli nad biznesem

CSRC zapowiedziała, że działający od dwóch lat w Sznaghaju system IPO oparty na rejestracji, zostanie zastosowany również do firm, które chcą wejść na nową giełdę. Oznacza to, że przystąpienie do pierwszej publicznej oferty będzie wymagało od firm ujawniania jeszcze większej liczby informacji o swojej działalności. W założeniach ma to poprawić przejrzystości rynku i skrócić czas przeglądu regulacyjnego przed IPO.

Ogłoszenie o powstaniu nowego rynku obrotu papierami wartościowymi zbiegło się w czasie ze zwiększeniem nacisków rządu chińskiego na duże firmy prywatne. Pekin od prawie roku pracuje nad wzmocnieniem swojej władzy i wpływów.