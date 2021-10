"Spokojna sesja jak na początek tygodnia. Rano na rynkach panowały nieco gorsze nastroje - Azja reagowała na dane z Chin, w tym o PKB, które były nieco poniżej oczekiwań. Z drugiej strony inwestorzy zwracali uwagę na rosnące ceny surowców energetycznych, przez co pojawiały się wskazania na scenariusz stagflacji. To nie był jednak bardzo wiążący temat, gdyż po początkowym spadkowym otwarciu indeksy w USA wyszły na zero" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"W tym otoczeniu krajowe indeksy nadal radziły sobie dobrze, choć po sesjach wyraźnego lepszego zachowania mamy lokalną konsolidację. WIG20 pozostaje w okolicy 2.450-2.475 pkt." - dodał.

Trzy największe krajowe indeksy wyraźnie zwyżkowały w pierwszych godzinach handlu kolejnego tygodnia. Po godz. 11 wyznaczyły swoje dzienne maksima, a WIG zbliżył się do bariery 75 tys. pkt., po czym zaczęły wracać do poziomów odniesienia. Wtedy też osłabiać zaczęła się krajowa waluta, a po godz. 17 EUR/PLN był już blisko 0,5 proc. nad kreską, powyżej 4,59.

Ostatecznie WIG20 wzrósł o 0,24 proc. do 2.459,81 pkt., WIG zwyżkował o 0,28 proc. do 74.651,77 pkt. - oba tuż poniżej szczytów z ubiegłego tygodnia.

mWIG40 wzrósł o 0,69 proc. i poprawił piątkowe 14-letnie maksimum do 5.651,28 pkt. sWIG80 jako jedyny poszedł w dół - stracił 0,05 proc. do 21.591,57 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW większość głównych indeksy w Europie zniżkowała, w tym jako jeden ze słabszych niemiecki DAX o 0,7 proc. Z kolei w USA indeksy pozostawały w okolicy zera.

To już trzynasta z rzędu sesja na GPW z obrotami przekraczającymi 1 mld zł. Tym razem na szerokim rynku wyniosły 1.253 mln zł, z czego blisko 1 mld zł przypadł na duże spółki.

Traciła większość, bo 9 z 15 indeksów sektorowych, w tym głównie leki (-1,6 proc.) i paliwa (-1,3 proc.).

Od rana na GPW przodowało górnictwo, które na koniec sesji rosło o 1,8 proc. Banki zwyżkowały o 1 proc.

Początkowo górniczy KGHM rósł nawet o blisko 4 proc. i towarzyszyły temu najwyższe obroty na rynku. Na koniec dnia wzrosty nieco jednak osłabły i spółka zakończyła dzień na szóstym miejscu w WIG20 ze wzrostem o 0,9 proc. (173 mln zł obrotów).

Notowania JSW także zwyżkowały od rana - te jednak w trakcie sesji stopniowo przybierały na sile. Przed poniedziałkową sesją upubliczniona została rekomendacja DM BOŚ z 10 października, w której analitycy podtrzymali zalecenie "kupuj" i podnieśli cenę docelową do 70 zł. Na zamknięciu walory JSW zwyżkowały o 8 proc. do 61 zł - najwyżej od dwóch lat.

Ryczko zwrócił uwagę, że inwestorzy ponownie rozgrywają rosnące ceny węgla, a wyraźnie rosły także Bogdanka i Bumech. Pierwsza z nich wzrosła o 2,3 proc., przy najwyższych obrotach w sWIG80 (14 mln zł), a Bumech był drugą najmocniejszą spółką na GPW (+10,4 proc., 26 mln zł obrotów).

W górę poszedł cały notowany w WIG20 sektor finansowy. Santander zyskał 1,7 proc. do 362 zł (najwyżej od 2 lat), PZU wzrosło o 1,4 proc., PKO BP o 0,5 proc., a Pekao o 0,3 proc.

Drugie obroty na rynku wystąpiły na Allegro (97 mln zł), a kurs poszedł w górę o 0,2 proc.

Indeksowi ciążyły spółki paliwowe, przy czym zdaniem Ryczko nie należy tu jeszcze budować narracji związanej z cenami surowców energetycznych. Lotos poszedł w dół o 0,9 proc., Orlen o 1,3 proc., a PGNiG o 1,7 proc.

Przez całą sesję najmocniej w gronie blue chipów tracił Mercator, który w piątek po sesji podał szacunki wyników za trzeci kwartał 2021 r. Skonsolidowany zysk netto producenta i dystrybutora rękawic medycznych spadł do 36,3 mln zł wobec 355,8 mln zł przed rokiem oraz 113,8 mln zł kwartał temu.

Na zamknięciu notowania spadły o 23,5 proc. do 119 zł, przebijając tym samym roczne minimum z początku miesiąca. Mercator pozostaje w trendzie spadkowym od wyznaczenia przed rokiem szczytu w okolicy 700 zł za akcję.

W mWIG40 notowania DataWalk poszły w górę o 6 proc., poprawiając historyczny szczyt do 254 zł.

Odpowiednio o 3 i 3,6 proc. rosły Millennium i Handlowy, a po 2 proc. zwyżkowały Alior i mBank. mBank poprawił 3-letnie maksimum, Millennium i Alior 2-letnie, a Handlowy roczne.

Roczny szczyt pobił także Famur, rosnąc o 2 proc.

W dół o 3 proc. poszedł Mabion.

Z kolei w sWIG80 po ok. 4 proc. zniżkowały ZE PAK, ML System i Lentex.

Notowania PCC Rokita poszły w górę o 6 proc. poprawiając dwuletni szczyt do 92 zł, Pekabex wzrósł o 5,2 proc., a po wyznaczeniu historycznego minimum PCF Group odbił o 4,8 proc.