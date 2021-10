Reklama

Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 35,5 mln zł a wynik EBITDA sięgnął 69,3 mln zł, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kw. sięgnęły 812,7 mln zł.

W I-III kw. 2021 r. spółka odnotowała szacunkowo 66,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 2 217,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

"Na osiągnięte za 9 miesięcy 2021 roku oraz w III kwartale 2021 roku skonsolidowane wyniki finansowe emitenta znacząco wpłynęły przede wszystkim wysokie poziomy cen sprzedaży produktów i cen zakupu surowców na rynkach globalnych, które wynikały między innymi z dynamicznych wzrostów cen rynkowych obserwowanych od wielu miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze czynniki wpływające na skonsolidowane wyniki finansowe ZCh Police w III kwartale 2021 roku w kluczowych segmentach to:

- W Segmencie Nawozy obserwowano trend wzrostowy cen rynkowych wielu surowców zużywanych do produkcji (w szczególności gazu ziemnego, ale także między innymi soli potasowej i fosforytów, czy uprawnień do emisji CO2). Zmiany cen kluczowych surowców wpłynęły na wzrost kosztów produkcji. W III kwartale 2021 roku ceny rynkowe gazu były istotnie wyższe w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku.

- Równocześnie, w związku z rosnącymi cenami surowców na rynkach globalnych, ale także w kontekście relacji popytu i podaży, na rynku miały miejsce wzrosty cen rynkowych nawozów i produktów azotowych - obserwowane od początku 2021 roku, które miały swoją kontynuację w III kwartale. W następstwie wskazanych trendów, ceny sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, mocznika i amoniaku ukształtowały się na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

- Pod koniec raportowanego okresu na rynku pojawiły się informacje o ograniczaniu produkcji przez wiele firm konkurencyjnych. Pomimo historycznie wysokich cen gazu, spółka nie wstrzymała ani istotnie nie ograniczyła produkcji nawozów, podejmując jednocześnie kroki, aby zabezpieczać przede wszystkim popyt na nawozy na rynku krajowym, który jest traktowany jako priorytetowy.

- W Segmencie Pigmenty znacząco wyższy poziom cen sprzedaży bieli tytanowej w relacji do III kwartału 2020 roku przyniósł efekt przewyższający negatywny wpływ rosnącej ceny gazu i kilku innych czynników kosztowych (w tym wyższych cen ilmenitu, będącego podstawowym surowcem do produkcji pigmentów). Popyt na biel tytanową w Europie utrzymywał się na wysokim poziomie, przewyższającym podaż. Dostępność towaru pochodzenia chińskiego była niewielka, a import z Azji był mało opłacalny ze względów cenowych oraz logistycznych, w tym głównie wysokich kosztów frachtu.

"Istotną pozycję wpływającą na skonsolidowany wynik netto emitenta w III kwartale 2021 roku i za 9 miesięcy 2021 roku stanowił wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (odpowiednio -14,3 mln zł oraz -29,7 mln zł), dotyczący głównie spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., wynikający przede wszystkim z wyceny instrumentów finansowych tej spółki, zabezpieczających przepływy pieniężne projektu 'Polimery Police', zawartych zgodnie z wymogami umowy kredytów, a wynikających z pozyskanego finansowania w USD i płatności w euro, głównie na rzecz generalnego wykonawcy, dla których nie może być stosowana rachunkowość zabezpieczeń oraz z ujemnej wyceny bilansowej pożyczek" - czytamy dalej.

Spółka planuje publikację skonsolidowanego raporcie za III kwartał na 9 listopada 2021 roku.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2020 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

