"Przy spokojnej sesji w Europie na krajowym rynku miało miejsce wyraźne cofnięcie się głównych indeksów. W gronie największych spółek uwaga inwestorów skupiła się na JSW, Orlenie i Lotosie. Jeśli chodzi o JSW trwa kontynuacja sentymentu z ostatniego tygodnia, czyli ruchu spadkowego. Do dzisiejszego spadku przyczyniła się informacja o obniżeniu celu produkcji na ten rok. W ramach tego trendu kurs dotarł w rejony szczytu z lutego, które mogą stanowić poważne wsparcie" - powiedział PAP Biznes analityk XTB Łukasz Stefanik.

"Warto obserwować okolice 42-43 zł, gdyż obrona tego poziomu może wiązać się z odreagowaniem. Wpływ na notowania może mieć zaplanowana na czwartek publikacja raportu za III kw." - dodał.

Na poniedziałkowym zamknięciu kurs JSW spadł o 8,3 proc. do 42,73 zł i przy obrotach blisko 100 mln zł znalazł się najniżej od początku września. Indeks sektora górniczego spadał najmocniej i stracił 4,4 proc.

"W przypadku Lotosu i Orlenu pojawiły się medialne doniesienia o ograniczeniu przez rząd marż na paliwo, co miałoby pozytywnie wpłynąć na ceny. Inwestorzy w pierwszej chwili mocno zareagowali, jednak większość spadków została pod koniec sesji odrobiona" - wskazał.

W poniedziałek radio RMF24 poinformowało, nie podając źródła informacji, że jednym z rozwiązań tzw. tarczy inflacyjnej, którą rząd ma przedstawić w bieżącym tygodniu, ma być ograniczenie marż narzucanych przez stacje benzynowe i rafinerie, co ma obniżyć ceny paliw.

Przejściowo kursy Orlenu i Lotosu spadały nawet o 8 proc., jednak zakończyły dzień odpowiednio: 3,4-proc. spadkiem do 82,84 zł i 4,9-proc. przeceną do 64,14 zł. Stefanik zwrócił uwagę, że najbliższe wsparcie na kursie Orlenu znajduje się w przedziale 76-77 zł, a na Lotosie w okolicy 60 zł. Obroty na walorach Orlenu były największe na rynku i wyniosły 157 mln zł.

Mocne spadki sektora paliwowego i górniczego pociągnęły główne krajowe indeksy w dół.

W pierwszych godzinach poniedziałkowej sesji główne krajowe indeksy odbijały po trwającej cztery poprzednie sesje przecenie. WIG oraz WIG20 rosły po ok. 1 proc., jednak już koło południa zyski zaczęły topnieć. Po godz. 16 indeksy były już pod kresą, a ostatecznie WIG20 spadł na zamknięciu o 0,98 proc. Po piątej spadkowej sesji indeks dotarł do 2.335,04 pkt. i jest najniżej od początku października.

WIG zniżkował o 0,67 pkt. do 72.086,26 pkt., mWIG40 zyskał 0,01 proc. do 5.686,61 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,56 proc. do 21.238,14 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW rosła większość europejskich indeksów, w tym niemiecki DAX o 0,2 proc. W USA po pozytywnym otwarciu S&P 500 utrzymywał się 0,1 proc. na plusie, a technologiczny Nasdaq tyle tracił.

"Dzisiejsza sesja w Europie przebiegała dość spokojnie, a w kalendarzu nie było kluczowych danych, które mogłyby istotnie przełożyć się na rynek. Na głównych indeksach cały czas mamy sentyment z końcówki ubiegłego tygodnia, czyli delikatny ruch w górę, który jednak przypomina konsolidację. DAX zdołał w trakcie sesji poprawić historyczny rekord, jednak było to jedynie chwilowe" - powiedział Stefanik.

Obroty na GPW wyniosły 1.341 mln zł, z czego 1.088 mln zł przypadło na największe spółki. Większa część handlu miała miejsce w drugiej połowie sesji.

W ujęciu sektorowym rosło 6 z 15 indeksów, w tym najmocniej telekomy - o 0,9 proc. Spółki górnicze spadły o 4,4 proc., a chemiczne i paliwowe po blisko 3 proc.

W WIG20 zwyżkowało 5 spółek, w tym najmocniej Orange - w górę o 3 proc. do 8,075 zł.

O 2,3 proc. wzrósł kurs Asseco, a Allegro przy 107 mln zł obrotów przerwało czterodniową serię spadków i oddaliło się od historycznego minimum o 2,2 proc. do 41,7 zł.

"Na Allegro trend pozostaje spadkowy i nie widać sygnałów sugerujących odreagowanie. Dopiero zamknięcie dnia powyżej 44 zł mogłoby przełożyć się na jakąś korektę w górę w kierunku 50 zł. Dopóki kurs jest poniżej tego poziomu bardziej prawdopodobne są dalsze spadki" - ocenił Stefanik.

W gronie mocno przecenionych spółek z WIG20, poza JSW, Orlenem i Lotosem, znalazł się także KGHM - w dół o 3,9 proc. do 152,75 zł.

Po publikacji komunikatu JSW wyraźnie traciły spółki związane z sektorem, notowane w gronie średnich i małych podmiotów. Famur zniżkował o 6,7 proc., PKP Cargo poszło w dół o 5,1 proc., Bogdanka straciła 5,5 proc.

Paliwowy Unimot spadł o 8,3 proc.

Mocniej zniżkował jedynie Getin Holding - poszedł w dół o 8,6 proc.

Przy spadającym rynku wzrostem o ok. 4 proc. wyróżniły się notowane w mWIG40 Amica Wronki i DataWalk, a w sWIG80 Oponeo i Ferro, rosnące po ok. 5-6. W tym gronie Amica kontynuuje rozpoczęte w ubiegłym tygodniu odbicie od rocznego minimum, a Oponeo poprawia historyczny szczyt notowań do 68,4 zł.

Na rynku NewConnect notowania poniedziałkowego debiutanta Triggo spadły o 30 proc. do 96 zł, przy 1 mln zł obrotu.