Getin Holding poinformował dziś, że proponuje obniżenie kapitału zakładowego o 740,1 mln zł do kwoty 18,9 mln zł poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 4 zł obecnie do 0,1 zł na zakończenie operacji. Nadzwyczajne walne zgromadzenie w tej sprawie zostało zwołane na 21 grudnia br.

"Obniżenie będzie się dokonywać w dwóch częściach - pierwsza to jest wypłata ok. 189 mln zł [dywidendy], tj. po 1 zł na jedną akcję akcjonariuszom oraz przeniesienie 550 mln zł z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy" - powiedział prezes Piotr Kaczmarek podczas telekonferencji.

Jak dodał, holding wypłaci w pierwszym kroku ok. 190 mln zł dywidendy, natomiast zmiana struktury kapitału zakładowego otwiera możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości.

"Zakładamy w harmonogramie, że cała ta procedura [obniżenia kapitału] zajmie czas co najmniej do listopada przyszłego roku, biorąc pod uwagę, że walne zgromadzenie będzie dopiero pod koniec grudnia i później procedura dwuetapowa prawna, tak, że jesień przyszłego roku, pewnie listopad" - powiedział wiceprezes Piotr Miałkowski, zapytany, kiedy będzie wypłacona dywidenda.

Jak podkreślił prezes, tylko część z kwoty 550 mln zł w przyszłości będzie mogła być rozdystrybuowana do akcjonariuszy.

"Żeby wypłacić dywidendę, spółka musi mieć kapitał zapasowy utworzony z zysku tylko i wyłącznie - nie cała ta suma jest utworzona z zysku, musimy mieć gotówkę i proporcje zakładu zapasowego do zakładowego, co właśnie osiągamy przez swoją operację. Więc tylko pewna część tej kwoty w przyszłości będzie mogła być rozdystrybuowana do akcjonariuszy" - wyjaśnił Kaczmarek.

"Wypłata [dywidendy z kapitału zapasowego] mogłaby nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 rok, czyli na początku 2023" - dodał.

Jak wyjaśnił, spółka musi kontynuować działalność, ponosić koszty i zachować odpowiedni bufor płynnościowy na wypadek różnych sytuacji w przyszłości.

"Zarząd na razie nie jest w stanie zarekomendować żadnej konkretnej sumy na przyszłe wypłaty dywidend, ale ostrożnie szacuje, że jeśli wszystko potoczy się dobrze, to ta kwota może być ok. 200 mln zł. To jest maksimum, co możemy dziś powiedzieć" - powiedział Kaczmarek.

Dodał, że choć holding podpisał wstępną umowę sprzedaży aktywów ukraińskich, to szacowanie wpływu z tej transakcji jest obarczone ryzykiem błędu, gdyż otoczenie jest bardzo dynamiczne, a zarówno kurs złotego, jak i hrywny podlega silnym wahaniom.

Prezes poinformował, że po wypłacie ok. 190 mln zł dywidendy wartość księgowa holdingu będzie wynosić 570 mln zł. Getin Holding będzie kontynuował działalność.

"To wciąż spółka, która będzie miała znaczące aktywo portfelowe, a jest także stroną poważnych kontraktów, bo transakcje sprzedaży banków to są transakcje wieloletnie, które są przedmiotem różnych zabezpieczeń, gwarancji, rachunków escrow, więc holding na pewno będzie kontynuował swoją działalność, w mniejszej skali, w innej formie, ale ta kontynuacja jest niezagrożona" - podkreślił.

Wskazał, że holding nie ma obecnie żadnych bilansowych zobowiązań - ostatni kredyt został spłacony na koniec września br.

"Z drugiej strony, akumulując gotówkę niespecjalnie widzimy dla siebie miejsce w biznesie regulowanym. Rynek dla małych podmiotów z powodów regulacyjnych i globalnych stał się bardzo nieprzyjazny. A po drugie, nasza specyficzna sytuacja regulacyjno-reputacyjna jest mocną przeszkodą w kontynuowaniu, czy rozwijaniu działalności na rynkach regulowanych" - dodał.

Przypomniał, że po zakończeniu procesu obniżenia kapitału, holding nadal będzie posiadał znaczący pakiet w MW Trade, nieznaczny pakiet Getin Noble Banku oraz pakiet akcji łącznie z całą konstrukcją prawną w TU Europa, a ponadto znaczące środki na rachunkach escrow w Rosji, na Ukrainie i w Rumunii.

"W związku z tym pewna praca przed nami, aby te aktywa w kontrolowanym i maksymalnie efektywnym procesie zamieniać na gotówkę. Na razie nie rozważamy delistingu, na razie nie rozważamy jakichś radykalnych kroków" - podkreślił.

Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

