Strata operacyjna wyniosła 1,13 mln zł wobec 8,93 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,13 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 56,2 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 4,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,63 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 147,87 mln zł w porównaniu z 149,37 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2021 r. grupa kapitałowa Monnari Trade S.A. wygenerowała przychody na podobnym poziomie jak w III kwartale 2020 r., wyniosły one 56 131 tys. zł vs. 56 198 tys. zł w III kwartale ub.r. Za brak dynamicznego wzrostu przychodów w dużej mierze odpowiada spadek odwiedzalności przez klientów centrów handlowych. W III kwartale b.r. w salonach był ten poziom niższy niż w 2019 r. Narastająco przychody grupy również były porównywalne do ub.r., wyniosły one 147 874 tys. zł. vs. 149 365 tys. zł (-1%). Spółka dominująca prowadziła w III kwartale br. ostrożniejszą politykę cenową towarów i dzięki temu marża brutto na sprzedaży była wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r. i wyniosła 51,7%" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 6,12 mln zł wobec 8,54 mln zł straty rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)