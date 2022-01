Reklama

"To wyraźny dowód na to, że inwestorzy i najemcy doceniają naszą strategię tworzenia tzw. destinations, wielofunkcyjnych części miasta, gdzie ludzie mogą mieszkać, pracować i się bawić. Przez wiele lat ten historyczny teren był zamknięty i niedostępny dla mieszkańców Łodzi. Teraz pracujemy nad tym, by znów stał się pełnoprawną częścią Łodzi, zaspokoił potrzeby jej mieszkańców i stał się tłem dla zrównoważonego, miejskiego stylu życia" - powiedziała członek zarządu Echo Investment odpowiedzialna za dział inwestycji Małgorzata Turek, cytowana w komunikacie.

Głównym najemcą kompleksu biurowego będzie Fujitsu Poland Global Delivery Centre, które zdecydowało się skonsolidować tam swoje biuro, zajmując 16,3 tys. m2, wskazano również.

"Biurowce Fuzji są doskonałym aktywem dla inwestora strategicznego, ze względu na najwyższą jakość oraz zainteresowanie renomowanych najemców, co potwierdza wartość budynków w długim czasie" - dodał transaction manager z KGAL Investment Management Adam Scheitza.

Biurowce są w trakcie budowy i zostaną oddane do użytku w 2022 roku. Budynki będą posiadały certyfikat BREEAM Excellent.

KGAL jest niezależną firmą zarządzającą inwestycjami i aktywami o wartości ponad 15 mld euro. Grupa zajmuje się pozyskiwaniem, realizacją i zarządzaniem długoterminowymi inwestycjami dla instytucjonalnych i prywatnych inwestorów w zakresie nieruchomości, zrównoważonej infrastruktury i lotnictwa.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

