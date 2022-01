Reklama

"W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji spółki oznaczonych kodem PLRDPOL00010, z dniem 4 lutego 2022 roku nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na głównym rynku GPW" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej w styczniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji Radpolu z obrotu na rynku regulowanym.

17 września 2021 r. akcjonariusze Radpolu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r.

