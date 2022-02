Informacje o wycofywaniu rosyjskich wojsk z granicy z Ukrainą zachęciły inwestorów do kupowania akcji także na GPW. Indeks WIG20 zyskał we wtorek 2,2 proc. i był to najlepszy wynik od ponad miesiąca. Najmocniej w górę poszły notowania spółek ukraińskich, a grupujący je indeks wzrósł 8,5 proc. Zdaniem analityka Xeliona, Kamila Cisowskiego, 3-tygodniowy trend boczny widoczny na wykresie WIG20, powinien zakończyć się wybiciem w górę.

"Wtorkową sesję zdominowały doniesienia o wycofywaniu się wojsk rosyjskich z granicy z Ukrainą. Wspiera to scenariusz, którego jesteśmy zwolennikami, że do rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie dojdzie. Chociaż nastroje związane z tą sytuacją mogą podlegać jeszcze gwałtownym zmianom. Na razie w informacjach o wycofywaniu rosyjskich wojsk jest więcej deklaracji, niż rzeczywistych działań" – powiedział PAP Biznes analityk Xeliona Kamil Cisowski. Reklama Po tym, jak w poniedziałek WIG20 odrobił spadki z pierwszej części sesji, wtorkowe notowania rozpoczęły się od silnych wzrostów indeksu. Po otwarciu na poziomie 2.170 pkt. w ciągu pierwszych 90 minut sesji WIG20 wzrósł o ponad 50 pkt. i ok. 10.30 ustanowił sesyjne maksimum na poziomie 2.222 pkt. Przez pozostałą część sesji indeks lekko korygował wcześniejsze wzrosty. Na zamknięciu WIG20 miał wartość 2.209,70 pkt., po wzroście o 2,2 proc. Reklama Liderem wzrostów w grupie głównych indeksów GPW był mWIG40, który na zamknięciu poszedł w górę o 2,5 proc. do 5.139,59 pkt. WIG zyskał 2,2 proc. i zakończył sesję na poziomie 67.532,04 pkt., a sWIG80 wyniósł 19.513,21 pkt., po wzroście o 1,5 proc. Najmocniej w górę poszły notowania spółek ukraińskich - indeks WIG-Ukraina wzrósł o 8,5 proc., notując najlepszy wynik od wiosny 2020 roku. Notowania pięciu z ośmiu firm wchodzących w skład indeksu - Coal Energy, Mikilandu, Astarty, KSG Agro oraz Agrotonu - poszły w górę ponad 10 proc. Wzrostom na GPW sprzyjały dobre nastroje na rynkach europejskich. Kiedy kończyła się sesja na GPW niemiecki DAX i francuski CAC-40 zyskiwały 1,6-1,8 proc., a brytyjski FTSE 100 rósł o niecały 1 proc. Liderem wzrostów był rosyjski RTS, który zyskał we wtorek ponad 5 proc. Na plusie notowania rozpoczęły również indeksy amerykańskie - S&P 500 zwyżkował o 17.00 ok. 1,5 proc., a Nasdaq Composite rósł o niemal 2 proc. Obroty na krajowym rynku akcji wyniosły 1 mld zł, z czego 872 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Granicę 100 mln zł przekroczyły cztery spółki: CD Projekt (114,5 mln zł), PKN Orlen (109,8 mln zł), Pekao (104,8 mln zł) oraz KGHM (103,8 mln zł). Wszystkie indeksy branżowe zakończyły wtorkowe notowania na plusie. Liderem wzrostów był WIG-Spożywczy, który zwyżkował ponad 4 proc., ciągnięty w górę przez spółki ukraińskie. Ponad 3 proc. zyskał WIG-Paliwa, a 2,7 proc. poszedł w górę WIG-Odzież. Od trzech tygodni indeks WIG20 porusza się w trendzie bocznym, w obszarze 2.150-2.250 pkt. Według Kamila Cisowskiego, większe prawdopodobieństwo można przypisać wybiciu z konsolidacji w górę. "Otoczenie sprzyja warszawskiej giełdzie. Optymistyczny był dzisiejszy odczyt inflacji, który wypadł poniżej oczekiwań. Tarcza antyinflacyjna zadziałała, a w lutym i kolejnych miesiącach inflacja może spaść do poziomu 7-7,5 proc. To będzie sprzyjało zakotwiczeniu oczekiwań, że w tym cyklu stopy procentowe nie wzrosną powyżej 4 proc. W Czechach bank centralny znajduje się już blisko końca cyklu podwyżek. Scenariusz przejściowego spadku inflacji i ustabilizowania oczekiwań odnośnie poziomu stóp procentowych w Polsce, sprzyjać powinien odbiciu kursów tych spółek, w odniesieniu do których pojawiły się obawy o rosnące koszty obsługi wysokiego zadłużenia" - powiedział Cisowski. Przykładem takich firm, w ocenie analityka Xeliona, są CCC i Dino, które we wtorek należy do liderów wzrostów w WIG20. Akcje obydwu spółek podrożały po ponad 5 proc. Akcje CCC kosztowały na zamknięciu 61,82 zł, odbijając się z najniższego poziomu od 52 tygodni. W tym roku notowania spółki spadły ponad 40 proc. Natomiast akcje Dino zamknęły notowania na poziomie 296 zł, po tym, jak w poniedziałek notowane były najniżej od 6 miesięcy. W tym roku kurs spadł ponad 20 proc. Ponad 5 proc. wzrosły jeszcze akcje JSW, które na zamknięciu kosztowały 48 zł. Po raz drugi w lutym kurs będzie próbował przebić się przez poziom 50 zł. Pierwsza próba, podjęta w zeszłym tygodniu, zakończyła się niepowodzeniem. Słabiej zachowały się z kolei największe spółki z sektora finansowego, które były liderami rynku na przestrzeni ostatnich miesięcy. Najmocniejsze okazały się akcje Santander PL, które zyskały 2,2 proc. Lepiej od największych spółek finansowych, wypadły we wtorek banki wchodzące w skład mWIG40. Notowania mBanku i Millennium wzrosły ponad 5 proc., a kurs akcji Aliora poszedł w górę 4,6 proc. Alior był liderem obrotów w mWIG40 (19,4 mln zł), wyprzedzając pod tym względem mBank i Millennium (10,5-12,0 mln zł). Liderem wzrostów w indeksie był we wtorek Data Walk. Akcje spółki zyskały 6,8 proc. i zakończyły notowania na poziomie 181,8 zł. Jednak obroty nie przekroczyły 1 mln zł, a niemal cała zwyżka dokonała się w ostatnich minutach sesji. Wśród firm z sWIG80, poza spółkami ukraińskimi, wzrostem o 6,5 proc. do 9,39 zł, wyróżniły się akcje Wieltonu. O 6,3 proc. do 13,54 zł wzrosły notowania Torpolu, a wykres kursu naruszył średnioterminowe linie trendu spadkowego przy sporych, sięgających 1,6 mln zł obrotach. Jak poinformowała spółka w raporcie, grupa Torpol miała w 2021 roku 77,1 mln zł zysku netto wobec 48,6 mln zł rok wcześniej. Zgodnie ze wstępnymi wynikami finansowymi, przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.121,4 mln zł wobec 1.392,2 mln zł rok wcześniej. Duża zmienność utrzymuje się na ML System - akcje tej spółki zyskały 6,6 proc. do 76,30 zł przy ponad 2 mln zł obrotu.