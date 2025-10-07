Nowe cło w wysokości 25-procent obejmie wszystkie samochody ciężarowe średniej i dużej ładowności importowane do Stanów Zjednoczonych – podała agencja Reuters.

Bezpieczeństwa narodowe

Agencja przypomina, że w zeszłym miesiącu Trump powiedział, że import ciężkich samochodów ciężarowych zostanie objęty nowymi cłami ze względów bezpieczeństwa narodowego.

Do większych pojazdów zaliczają się m.in. samochody dostawcze, śmieciarki, pojazdy użyteczności publicznej, autobusy komunikacji miejskiej, wahadłowe i szkolne, ciągniki siodłowe, ciężarówki z naczepą i ciężkie pojazdy specjalistyczne.

Dodał, że nowe cła mają chronić producentów przed „nieuczciwą konkurencją z zewnątrz” i że posunięcie to przyniesie korzyści firmom takim jak Paccar Peterbilt, Kenworth i Daimler Truck-owners Freightliner.

Tymczasem Amerykańska Izba Handlowa zaapelowała wcześniej do Departamentu Handlu, aby nie nakładał nowych ceł na ciężarówki, zaznaczając, że pięciu największych eksporterów to Meksyk, Kanada, Japonia, Niemcy i Finlandia. Według izby handlowej, wszystkie te kraje są sojusznikami lub bliskimi partnerami USA i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Stellantis

Cła mogą dotyczyć spółki Stellantis. Międzynarodowy koncern, który jest między innymi spółką matką Chryslera, produkuje w Meksyku ciężarówki Ram i samochody dostawcze.

Volvo

Szwedzka Grupa Volvo buduje fabrykę samochodów ciężarowych o wartości 700 milionów dolarów w Monterrey w Meksyku, której uruchomienie planowane jest na 2026 rok. Dodatkowe cła nałożone na Meksyk mogą pokrzyżować plany Volvo.

Meksyk może ucierpieć najbardziej

Jak zauważa agencja Reuters, Stany Zjednoczone najwięcej średnich i ciężkich samochodów ciężarowych sprowadzają z Meksyku. Według danych rządowych, opublikowanych w styczniu, import tych większych pojazdów z Meksyku potroił się od 2019 roku, osiągając obecnie około 340 tys..

Na terenie południowego sąsiada USA działa 14 firm produkujących i montujących autobusy, ciężarówki i ciągniki siodłowe, a także dwóch producentów silników - według danych Amerykańskiej Agencji Handlu Zagranicznego w Meksyku

