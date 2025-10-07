Dziś mija ostateczny termin! Firmy muszą podać kluczowe dane dla bonu ciepłowniczego. Inaczej go nie otrzymają

W kontekście rosnących kosztów ogrzewania i zbliżającego się sezonu grzewczego, w Polsce wprowadzono bon ciepłowniczy, mający stanowić wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które borykają się z wysokimi rachunkami za ciepło systemowe. Urząd Regulacji Energetyki (URE) jasno komunikuje, że kluczowym warunkiem uruchomienia wypłat bonu jest terminowe opublikowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne jednoskładnikowej ceny ciepła netto – czyli uproszczonej stawki za gigadżul (GJ). Firmy te (sprzedające, obracające lub przesyłające ciepło) mają nieprzekraczalny obowiązek podać tę cenę, obowiązującą na dzień 30 września 2025 roku, do 7 października 2025 roku. URE podkreśla, że bez tych danych nie będzie możliwe precyzyjne wyliczenie i naliczenie wsparcia dla odbiorców, co w konsekwencji wstrzyma wypłatę bonów.

Bon ciepłowniczy. Jak obliczyć stawkę?

Mechanizm obliczania tej stawki jest ujednolicony: jednoskładnikowa cena ciepła netto powstaje poprzez zsumowanie planowanych przychodów firmy z różnych źródeł (sprzedaż ciepła, moc cieplna, opłaty za przesył/dystrybucję) i podzielenie tej sumy przez planowaną ilość sprzedanego ciepła w GJ. W przypadku małych ciepłowni (o mocy do 5 MW), które nie podlegają zatwierdzaniu taryf, cena wyliczana jest na podstawie ich aktualnie stosowanych opłat. Dzięki temu każda firma dostarcza jednolitą cenę, która jest bazą do naliczania bonu. Informacje o tej cenie muszą być powszechnie dostępne (np. na stronach internetowych przedsiębiorstw), aby odbiorcy mogli oszacować należną im kwotę.

Dla kogo bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy przysługuje gospodarstwom domowym spełniającym kryterium dochodowe (do 3272,69 zł miesięcznie dla jednoosobowego i do 2454,52 zł na osobę w wieloosobowym) i korzystającym z ciepła systemowego, o ile jego jednoskładnikowa cena netto wynosi co najmniej 170 zł za GJ. Jeśli dochód przekracza ustalone progi, stosowany jest mechanizm "złotówka za złotówkę", który proporcjonalnie zmniejsza kwotę wsparcia. Bon jest wypłacany w dwóch transzach: za drugie półrocze 2025 roku oraz za cały rok 2026, a jego wysokość rośnie wraz ze wzrostem ceny GJ, osiągając maksymalnie 5250 zł łącznie (w przypadku ceny powyżej 230 zł/GJ). Ponieważ ceny ciepła mogą ulegać zmianom, przedsiębiorstwa mają dodatkowo obowiązek opublikować drugą cenę jednoskładnikową netto (obowiązującą 31 maja 2026 roku) do 15 czerwca 2026 roku, co ma zapewnić ciągłość i dostosowanie wsparcia do warunków rynkowych. URE stanowczo przestrzega, że terminowość publikacji jest kluczowa – opóźnienia mogą oznaczać, że świadczenie nie trafi do potrzebujących w planowanym czasie.