Obniżki stóp procentowych

- Opinie na rynku na temat obniżek stóp procentowych są mocno podzielone – połowa mówi o obniżkach stóp w październiku, połowa – w listopadzie. My spodziewamy się przerwy w obniżkach w październiku i sądzimy, że cięcie nastąpi w listopadzie – powiedział PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

Dodał, że za oboma scenariuszami są mocne argumenty. Jego zdaniem na to, że w październiku Rada Polityki Pieniężnej wstrzyma się z obniżką, wskazuje jej retoryka.

- RPP mocno podkreśla, że mamy do czynienia z dostosowaniem się polityki pieniężnej, a nie z cyklem obniżek. Ale obniżki były i w lipcu, i – bo w sierpniu nie było posiedzenia – we wrześniu. Gdyby do obniżki doszło jeszcze w październiku, to można byłoby mówić jednak o cyklu obniżek. Skoro RPP podkreśla, że mamy do czynienia z dostosowaniem, to bardziej prawdopodobna jest pauza w październiku – powiedział ekonomista ING BSK.

Inflacja we wrześniu a decyzja RPP ws. stóp

Dodał, że za obniżką przemawia m.in. poziom inflacji we wrześniu.

- Inflacja okazała się jednak niższa, niż wynikało z przewidywań, było bowiem 2,9 proc. we wrześniu, tymczasem oczekiwania rynkowe mówiły nawet o poziomie 3,1 proc. Poza tym jest decyzja w sprawie mrożenia cen energii w IV kwartale – powiedział Adam Antoniak. – z wypowiedzi przedstawicieli RPP wynikało, że jest miejsce na jeszcze jedną obniżkę w tym roku. A ponieważ w grudniu RPP zwykle nie zmienia stóp, to cięcie o 0,25 pkt. proc. powinno nastąpić albo w tym miesiącu, albo w następnym – dodał.

W tym roku RPP trzykrotnie obniżała stopy procentowe – w maju, gdy spadły one o 0,5 pkt. proc., oraz w lipcu i wrześniu, kiedy Rada zredukowała stopy za każdym razem o 0,25 pkt. proc. Łącznie w tym roku stopy spadły o 1 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,75 proc.