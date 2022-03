Reklama



Zgodnie z podjętą uchwałą, emisja akcji serii G ma nastąpić w formie subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej. Jednocześnie akcjonariusze spółki podjęli decyzję upoważniającą zarząd do przeniesienia notowań akcji spółki z NewConnect na rynek główny GPW, podkreślono.

"Rozwijamy się bardzo dynamicznie, a dzięki środkom pozyskanym z ewentualnej oferty publicznej chcielibyśmy ten wzrost jeszcze przyspieszyć. Dotychczasowe sukcesy sprzedażowe naszych produktów pokazują, że rozwój w oparciu o rozwiązania własne to optymalna strategia zwiększania skali działalności i jej zyskowności, którą chcielibyśmy kontynuować w przyszłości. Jesteśmy przekonani, że nasi inżynierowie stworzyli produkt, który jest unikatowy i chcemy jak najszybciej dostosować go do potrzeb różnego rodzaju odbiorców oraz mocno zwiększyć zasięg jego komercjalizacji" - powiedział prezes Tadeusz Dudek, cytowany w komunikacie.

W listopadzie 2021 r. zarząd Passus podjął decyzję o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect i podał, że zmianie rynku notowań może towarzyszyć emisja akcji.

Passus to notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji.

(ISBnews)