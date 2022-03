Reklama

Reklama

"Aktualny backlog wynosi 207,4 mln zł i stanowi 67,5% sprzedaży w 2021. Rok temu było to 168 mln zł (59,6% sprzedaży 2020). W backlogu widać zmianę naszego modelu sprzedaży. Olbrzymia część przychodów została skonwertowana na przychody powtarzalne, zwiększające bezpieczeństwo, pozwalające dalej inwestować i mające obniżoną barierę wejścia do nowych klientów. Ponadto są one generowane głównie na naszym data center" - powiedział Masłowski podczas wideokonferencji.

Dodał, że strategia Asseco BS zakłada, iż cała oferta ma mieć charakter powtarzalny, w dużej mierze oparty na chmurze, na infrastrukturze firmy.

CFO spółki Mariusz Lizon dodał, że w aktualnym portfelu zamówień ponad 90% to przychody powtarzalne. Jednocześnie wiceprezes zapowiedział kontynuację drogi zwiększania obecności międzynarodowej firmy.

"Wprowadzamy nowe rozwiązania i dbamy o widoczność. Firmy badawcze Quadrant, czy Vendor Panorama, które definiują produkty IT oceniły nasze bardzo wysoko, co jest efektem nastawienia na efektywność i zakończenie namacalnym rezultatem u klienta. Teraz debiutuje nowa wersja Image Recognition dla producentów branży FMCG. Mamy już referencję z Nestle. Jako pierwsi na świecie połączyliśmy computer vision i augmented reality" - wymienił Masłowski.

W ubiegłym roku spółka wypracowała ponad 41 mln zł ze sprzedaży zagranicą.

"Pracujemy nad ich zwielokrotnieniem. Gdyby nie dzisiejsza sytuacja, to patrząc na to co robimy, co mamy i jakie są oczekiwania klientów byłbym dużym optymistą. COVID-19 umocnił trendy cyfryzacyjne i dla takich firm jak nasza powinien być trampoliną do wzrostu" - wskazał wiceprezes.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 282 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)