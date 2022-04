"Duży wpływ na przebieg sesji miało osłabienie złotego i przekroczenie przez kurs USD/PLN poziomu 4,21, co stwarza ryzyko trwalszego osłabienia krajowej waluty. W tym kontekście istotne znaczenie będzie miało jutrzejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rynek oczekuje podwyżki stóp procentowych o 50 pb, ewentualnie o 75 pb. Co do zasady im większa skala podwyżki, tym mocniej powinna zachowywać się waluta" - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski.

Wtorkowe notowania WIG20 rozpoczął na 2.164 pkt. i w pierwszych minutach sesji wzrósł do 2.170 pkt., ustanawiając na tym poziomie dzienne maksimum. Później kontrolę nad rynkiem przejęła podaż, a indeks największych spółek regularnie tracił na wartości. Po przyspieszeniu spadków w ostatniej godzinie notowań WIG20 zamknął sesję na poziomie 2.123,49 pkt., o 1,6 proc. niżej niż poprzednią sesję. Zakończenie notowań wypadło 3 pkt. powyżej dziennego minimum.

Spółki o najwyższej kapitalizacji były liderem spadków, powodując także istotną przecenę WIG. Indeks zniżkował o 1,2 proc. do 64.906,52 pkt. Mniejsza była skala spadków wśród spółek o średniej kapitalizacji - mWIG40 spadł o 0,5 proc. do 4.816,33 pkt. sWIG80 zakończył sesję na poziomie 20.034,60 pkt., utrzymując wartość z poniedziałku.

Spadki na GPW przebiegały w rytm przeceny na głównych rynkach w Europie. Ok. 17 niemiecki DAX zniżkował 0,8 proc., a francuski CAC40 spadał o 1,5 proc. Jednym z liderów spadków był węgierski BUX, który zniżkował ponad 3,5 proc., a indeks giełdy w Moskwie zniżkował ponad 4 proc.

Wpływ na przebieg notowań miały zapowiedzi kolejnych sankcji, które na Rosję zamierza nałożyć Unia Europejska w odpowiedzi na zbrodnie wojenne popełnione przez siły rosyjskie na Ukrainie. Komisja Europejska proponuje zakaz importu węgla z Rosji oraz ograniczenia w ruchu rosyjskich i białoruskich ciężarówek oraz statków.

"Po niedzielnych wyborach słabo zachowują się węgierskie aktywa - spadają kursy akcji, obligacji, na wartości traci także forint. Z reguły w ostatnich tygodniach polskie i węgierskie aktywa łączyła dość silna korelacja. Być może teraz ta korelacja nieco osłabnie, ale żeby to stwierdzić, potrzeba przynajmniej kilku dni obserwacji" - zwrócił uwagę Sobiesław Kozłowski.

"Jeśli chodzi o wpływ na notowania sankcji nakładanych na Rosję, to, poza psychologicznym ich wpływem w krótkim terminie, do oceny ich oddziaływania na wyniki finansowe firm notowanych na GPW trzeba będzie poczekać przynajmniej do publikacji raportów finansowych za I kwartał" - dodał.

We wtorek najsłabszymi sektorami na GPW były spółki odzieżowe i chemiczne, których indeksy branżowe spadły po ponad 3 proc. Ponad 2 proc. zniżkowały WIG-Banki i WIG-Paliwa.

Obroty akcjami wyniosły 1,15 mld zł, z czego 935 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów było JSW (162,4 mln zł), wyprzedzając Pekao (111,3 mln zł) oraz PKO BP (100,4 mln zł).

W WIG20 liderami spadków były cztery spółki - PKO BP, LPP, PKN Orlen i Pekao. Notowania akcji każdej z nich spadły przynajmniej o 3 proc. W przypadku PKO BP, PKN i Pekao cechą wspólną były nieudane próby wybicia kursu akcji ponad ustanowione w marcu maksima. Na razie nieudana kontynuacja wzrostów przerodziła się w trendy boczne.

Akcje LPP zakończyły sesję na poziomie 11 tys. zł mimo, że na początku notowań kosztowały 11,59 tys. zł. W odniesieniu do dziennego maksimum kurs spadł ponad 5 proc.

W mWIG40 liderem spadków była Grupa Azoty, której akcje straciły 5,5 proc. i zakończyły sesję na poziomie 41,50 zł. W ciągu miesiąca od agresji Rosji na Ukrainę notowania spółki poszły w górę o 50 proc. - z 30 do niemal 45 zł.

Po dwóch mocno wzrostowych sesjach wyraźnie, o 3,4 proc. spadały notowania Kęt. Na zamknięciu akcje kosztowały 631,1 zł.

Także kursy akcji trzech innych spółek - Millennium, Asbisu i Huuuge - spadły o ponad 3 proc. Na zamknięciu akcje Huuuge kosztowały 16,88 zł, najmniej od giełdowego debiutu firmy w luty 2021 roku.

Liderem wzrostów w mWIG40 były m.in spółki związane z sektorem węglowym, dla którego korzystne może być ew. embargo na import surowca z Rosji. Kurs Famuru poszedł w górę o 4,8 proc. do 3,05 zł, a notowania Tauronu zwyżkowały o 3,1 proc. do 2,886 zł.

Największe obroty w mWIG40 zanotowały akcje Aliora (14,4 mln zł), których kurs spadł 1,1 proc. do 46,1 zł.

Również w sWIG80 najmocniej zyskiwały firmy związane z węglem - Bumech zwyżkował o 10,7 proc. do 26,90 zł (kurs akcji pozostaje w obrębie budującej się co najmniej od połowy marca br. konsolidacji), a notowania Bogdanki poszły w górę o 7,3 proc. do 51 zł. Obydwie spółki były także liderami obrotów w sWIG80 - dla akcji Bogdanki wyniosły one 31,7 mln zł, a dla Bumechu 10,5 mln zł.