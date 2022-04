Reklama

"Otoczenie konkurencyjne i środowisko, w którym obecnie funkcjonujemy, dzisiaj, czyli w roku 2022 i być może w ostatnich kwartałach roku poprzedniego, zaczyna bardziej przypominać tamto środowisko, w którym wtedy spółka funkcjonowała. To nie oznacza, że my będziemy na poziomie wyniku zero lub ujemnym, natomiast to oznacza, że marże EBITDA na poziomie 50% lub nawet 40% wydaje się, że będą nieosiągalne w najbliższych okresach. Myślę, że tutaj wracamy do oczekiwań rzędu kilkunastu procent na produkcji i pewnie rzędu albo małe kilkanaście, albo duże jednocyfrowe na poziomie dystrybucji" - powiedział Romański podczas wideokonferencji prasowej.

W IV kw. 2021 r. marża EBITDA spółki w segmencie produkcyjnym spadła do 19% z 55% kwartał wcześniej i 68% w III kw. ub.r.; jej najwyższy poziom to 75%, odnotowane w III kw. 2020 r. Marża EBITDA w działalności dystrybucyjnej wyniosła w IV kw. ub.r. -17% wobec -23% w poprzednim kwartale; jej najwyższy poziom to 54% odnotowane w III kw. 2020 r.

W IV kw. 2021 r. obszar produkcji wypracował 21 mln zł zysku EBITDA, a segment dystrybucyjny zanotował stratę na poziomie 32 mln zł, podano w prezentacji.

"W I kw. [2022 r.] dystrybucja chyba już uporała się [z kłopotami] - w I kwartale zanotowała pozytywny wynik, więc mamy nadzieję, że już te zagadnienia dotyczące spadku cen z przeszłości już nie będą się odbijały na naszych wynikach finansowych" - dodał CFO.

"Myślę, że jesteśmy w dobrej sytuacji wyjściowej do roku 2022 i lat kolejnych i tej ekspansji rynkowej, o której jako spółka myślimy" - podsumował Romański.

Mercator Medical podał wcześniej wstępne, szacunkowe dane za I kw. 2022 r., z których wynika, że osiągnął 8,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r. (wobec 286,6 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r. oraz 4,9 mln zł zysku netto w IV kw. 2021 r.) i 18,7 mln zł zysku EBITDA (wobec 301,6 mln zł w I kw. 2021 r. oraz 4,7 mln zł w IV kw. 2021 r.).

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,73 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)