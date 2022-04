Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 33 tys. zł wobec 0,51 mln zł straty rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,03 mln zł w 2021 r. wobec 7,03 mln zł rok wcześniej.

"W raportowanym okresie przychody spółki wyniosły 12,08 mln zł, z czego 9,03 mln zł z tytułu sprzedaży produktów i 2,71 mln zł z tytułu dotacji (GameINN), a zysk netto 37,75 tys. zł. W najbliższym roku spółka będzie kontynuować rozwój swój oraz swojej grupy kapitałowej na rynku produkcji gier elektronicznych. Zakładam, ze realizowany model biznesowy daje pozytywne perspektywy rozwoju, który pozwoli istotnie zwiększać wyniki finansowe i budować wartość spółki" - napisał prezes Damian Fijałkowski w liście do akcjonariuszy.

W 2021 r. gry spółki pobrane zostały łącznie 43 mln razy, co daje średnio ok. 118 tys. pobrań dziennie, w tym "Moto Rider GO" 19,2 mln, "Top Speed" 5,7 mln, "Top Speed 2" 3,7 mln, "Tank Battle Heroes "1,1 mln i pozostałe 13,3 mln, wymieniono.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)