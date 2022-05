Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 24,31 mln USD wobec 22,96 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 25,65 mln USD wobec 24,1 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 694,61 mln USD w I kw. 2022 r. wobec 733,37 mln USD rok wcześniej.

W I kwartale 2022 r. grupa znacząco poprawiła również marżę zysku brutto, do nowego rekordowego poziomu 7,61% z 6,43% w I kwartale 2021 r., wskazała spółka.

"Pierwsze dwa miesiące 2022 roku były bardzo mocne zarówno dla spółki jak i grupy. Spółka po raz kolejny pokazała swoje mocne strony dostarczając wyższe przychody niż w analogicznych okresach 2021 roku - historycznego roku dla Asbis. W wyniki inwazji Rosji na Ukrainę, w marcu 2022 roku musieliśmy zawiesić naszą działalność na Ukrainie i znacząco ograniczyć naszą działalność w Rosji i Białorusi z powodu wojny i nałożonych na te dwa kraje sankcji. Dzięki szerokiemu zasięgowi geograficznemu, silnej pozycji rynkowej, wdrożonemu planowi awaryjnemu oraz doświadczeniu wyniesionemu z poprzednich kryzysów udało nam się ograniczyć negatywne skutki wojny na Ukrainie. Udało nam się również odzyskać część utraconych dochodów z rynków dotkniętych wojną. Zabezpieczyliśmy lub przenieśliśmy dostawy z tych krajów do bezpiecznych lokalizacji i zintensyfikowaliśmy sprzedaż na rynkach nie dotkniętych wojną" - czytamy w raporcie.

Analiza według krajów potwierdza, że największy spadek sprzedaży odnotowano na rynkach bezpośrednio dotkniętych wojną na Ukrainie. Z drugiej strony spółka była w stanie znacznie zwiększyć sprzedaż na rynkach nie objętych konfliktem, takich jak: Gruzja - wzrost o 52%, Kazachstan - wzrost o 42,1%, Azerbejdżan - wzrost o 28,0%, Słowacja - wzrost o 15,7%, podano także.

"Podsumowując, biorąc pod uwagę obecną sytuację na Ukrainie, jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięć grupy w I kwartale 2022 roku i bardzo dumni z ducha solidarności i jedności pracowników Grupy Asbis w tych trudnych czasach. Wyniki I kwartału 2022 roku dowodzą, co wielokrotnie wskazywaliśmy, że Asbis jest dobrze przygotowany do obrony swojej pozycji dzięki swojej elastyczności, ponad 30-letniej obecności na rynku IT oraz silnym relacjom z dostawcami. Zakończyliśmy z sukcesem pierwszy kwartał 2022 roku, najlepszy w historii grupy pod względem rentowności netto" - podsumowała spółka.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,08 mld USD w 2021 r.

