Zysk operacyjny wyniósł 308,77 mln zł wobec 99,8 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 311,64 mln zł wobec 101,75 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 439,8 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 186,7 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2022 r. XTB odnotowało rekordowy wzrost przychodów o 135,6% r/r, tj. o 253,1 mln zł z 186,7 mln zł na 439,8 mln zł. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz stale rosnąca średnia liczba aktywnych klientów (wzrost o 44,7% r/r), połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 1 560,7 tys. lotów (I kw. 2021: 1 115,4 tys. lotów), a rentowność na lota uległa zwiększeniu o 68,4%" - czytamy w raporcie.

W I kw. br. średnia liczba aktywnych klientów uległa zwiększeniu o 46,3 tys. klientów, co oznacza wzrost o 44,7% r/r.

"W I kwartale 2022 r. grupa pozyskała 55 333 nowych klientów wobec 42 760 kwartał wcześniej, co daje wzrost o 29,4%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. W analizowanym okresie rekordowa była liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 127 174 do 149 726, tj. o 17,7% kw/kw" - czytamy dalej.

Jak podkreślono, ambicją zarządu w 2022 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40 tys. nowych klientów kwartalnie.

W samym kwietniu 2022 r. zostało pozyskanych 15,3 tys. nowych klientów, podano także.

"Patrząc na przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie widać, że w I kwartale 2022 r. prym wiodły CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 57,4% wobec 39,9% rok wcześniej. To konsekwencja dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych o amerykański indeks US 100 i US 500, niemiecki indeks akcji DAX (DE30) czy też rosyjski indeks RUS 50. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów w I kwartale 2022 r. wyniósł 30,2% (I kwartał 2021: 53,8%). Najzyskowniejszymi instrumentami w tej klasie były CFD oparte na notowaniach ceny ropy naftowej, złota oraz gazu ziemnego. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 9,4% wszystkich przychodów, wobec 2,7% rok wcześniej, gdzie najbardziej dochodowymi instrumentami finansowymi w tej klasie były oparte o parę walutową EURUSD" - napisano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 249,03 mln zł wobec 87,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

