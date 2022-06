"Wtorkowa sesja na krajowym rynku miała pozytywny przebieg i przyniosła kontynuację odbicia, którego dynamika zwiększyła się. Motorem napędowym rynku były spółki z WIG20, a wzrostom sprzyjało otoczenie w postaci mocnych zwyżek indeksów amerykańskich oraz na rynku walutowym, umacnianie się złotego względem USD" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

Reklama

Dodał, że w WIG20 najmocniej zyskiwały spółki, które w ostatnim czasie mocno straciły na wartości.

Reklama

"Najmocniejsze były spółki związane ze sprzedażą detaliczną, jak LPP i Allegro, którego akcje kontynuowały odbicie po ustanowieniu w ubiegłym tygodniu historycznych minimów" – powiedział Cinikas.

Zdaniem analityka dla dalszego trendu WIG20 ważne będzie zachowanie indeksu względem luki spadkowej z czerwca br.

"Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, to dla WIG20 ważne będzie zamkniecie luki spadkowej z 13 czerwca, która kończy się w okolicach 1.720 pkt. Jeżeli rynek zdoła ją zamknąć, to otworzyłaby się szansa na kontynuację wzrostów w kierunku szczytów z przełomu maja i czerwca br., które znajdują się w okolicach 1.860 pkt." – dodał.

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 2,33 proc. do 1.719,05 pkt., WIG zwyżkował o 2,13 proc. do 54.066,32 pkt., a mWIG40 urósł o 1,97 proc. do 4.105,67 pkt. Nieco mniejsze wzrosty zanotował indeks małych spółek sWIG80, który poszedł w górę o 0,86 proc. do 17.114,27 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,652 mld zł, z tego 0,493 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty miały akcje Allegro (109 mln zł) oraz KGHM (57 mln zł).

W momencie zamykania notowań na GPW, na najważniejszych, europejskich giełdach panowały mieszane nastroje. DAX zyskiwał 0,34 proc., a francuski CAC 40 szedł w górę o 0,85 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 zniżkował o 0,15 proc.

Na giełdach amerykańskich główne indeksy rosły. Nasdaq100 o 3,3 proc., S&P500 o 2,7 proc., a DJI o 2 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 12 z 15 indeksów. Najmocniej zyskał WIG-odzież (6,23 proc.), WIG-Media (5,79 proc.) oraz WIG-Chemia (4,55 proc.).

Najwięcej zaś spadły indeksy reprezentujące branżę gier: WIG.GAMES5 o 1,15 proc., a WIG-Gry o 0,83 proc.

W WIG20 najmocniejsze w połowie i na zakończenie wtorkowych notowań były akcje LPP, których kurs wzrósł o 7,16 proc. do 9.655 zł.

Po poniedziałkowych mocnych spadkach, we wtorek w gronie liderów wzrostów sesję zakończyły spółki górnicze, z których KGHM zyskał 4,14 proc., a kurs JSW poszedł w górę o 5,05 proc. W czasie sesji KGHM poinformował, iż akcjonariusze zdecydowali na wtorkowym walnym, że spółka wypłaci 600 mln zł dywidendy za 2021 rok, czyli 3 zł na akcję, zgodnie z rekomendacją zarządu. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 7 lipca 2022 r., a termin jej wypłaty 14 lipca 2022 r.

Mocną drugą część notowań miało Allegro (4,73 proc.), którego kurs poszedł w górę czwartą sesję z rzędu i oddalił się o ok. 15 proc. od ustanowionych w ubiegłym tygodniu historycznych minimów.

Amazon, jeden z konkurentów Allegro na rynku polskim, który w marcu 2021 roku uruchomił serwis amazon .pl, ocenia, że generuje on dobry wzrost i zamierza dalej inwestować w Polsce.

We wtorek wyraźnie zyskały również akcje spółek paliowych. Lotos poszedł w górę o 5,5 proc. do 73,6 zł, a kurs PKN Orlen zyskał 4,17 proc. do 69,42 zł. Dla obydwu spółek były to pierwsze wzrostowe sesje po trzech dniach spadków.

Słabiej od rynku wtorkowe notowania zakończyły największe pod względem kapitalizacji banki. Kursy PKO BP, Santander Bank Polska i Pekao poszły w górę w przedziale 0,6-1,6 proc., a kurs mBanku spadł o 0,32 proc.

Z grona blue chipów najsłabszy na zakończenie notowań był CD Projekt, którego kurs spadł o 1,22 proc. do 91,37 zł i pozostał w obrębie budującego się od 14 czerwca lokalnego trendu bocznego.

W mWIG40 najmocniej o 11,23 proc. do 93,1 zł zyskały akcje WP Holding, dla których była to trzecia wzrostowa sesja pod rząd, po ustanowieniu w ubiegłym tygodniu 52-tygodniowych minimów.

W połowie notowań liderem wzrostów był Asbis, który na zamknięciu utrzymał się w gronie najmocniejszych spółek z mWIG40 i zyskał 7,64 proc. Spółka przed sesją poinformowała, iż jej skonsolidowane przychody w maju 2022 roku wyniosły ok. 168 mln USD, co oznacza spadek o ok. 22 proc. rdr. Zarząd ocenia, że o ile sytuacja geopolityczna dramatycznie się nie pogorszy, prognoza finansowa na 2022 r. nie jest zagrożona.

Wyraźnie zyskały również spółki chemiczne, z których kurs Grupy Azoty poszedł w górę o 5,99 proc. do 51,7 zł i tym samym zniósł ok. połowy spadku od końca maja br. Ciech natomiast zyskał 3,33 proc. do 39,68 zł przy dużych, sięgających 9,8 mln zł, obrotach i oddalił się od testowanych w piątek średnioterminowych minimów z października 2021 i lutego br.

O 1,37 proc. do 222 zł wzrósł kurs Budimeksu i zbliżył się do szczytów z przełomu maja i czerwca br. W czasie sesji spółka poinformowała, że jej zarząd będzie dążył do przedkładania radzie nadzorczej i walnemu propozycji wypłaty na dywidendę 100 proc. zysku netto za lata obrotowe 2022-2026.

Najsłabsze w mWIG40 na wtorkowej sesji były natomiast akcje 11 bit studios oraz Tauronu, których kursy spadły odpowiednio o 2,46 oraz 1,73 proc. Kurs Turonu w pierwszej fazie sesji naruszył ostatni szczyt z końca maja br. znajdujący się w okolicach 3,6 zł, ale nie zdołał się ponad nim utrzymać.

Spośród małych, skupionych w sWIG80 spółek najmocniejsze podczas wtorkowych notowań były akcje ZE PAK, których kurs po wzroście o 6,73 proc. przy sporych, sięgających 3,5 mln zł, obrotach testował szczyt z początku czerwca br.

Najsłabsze natomiast w tym segmencie rynku były: Erbud (-8,08 proc.) oraz Enter Air (-5,7 proc.), który zamknął sesję na 52-tygodniowych minimach.