"Przygotowujemy Centrum Symulacyjne pracy takiej elektrowni, tak by specjaliści mieli gdzie przygotować się do nowych obowiązków. Energetyka jądrowa jest jedną z bardziej zaawansowanych dziedzin w dzisiejszym świecie, ale nie mieliśmy jej do tej pory w Polsce" - powiedział Chludziński, cytowany w komunikacie.

Dodał, że studium lokalizacyjne, które wskaże miejsce, gdzie projekt będzie najlepiej się rozwijał powinno zostać ukończone w tym roku.

W kwietniu br. KGHM zapowiedział, że chce w tym roku wybrać podstawowe lokalizacje dla SMR.

W lutym br. KGHM Polska Miedź podpisał umowę z NuScale Power w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych w Polsce. KGHM liczy na uruchomienie pierwszych reaktorów do 2029 roku.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 29,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)