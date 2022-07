Oferta Budimeksu warta 486,7 mln zł została najwyżej oceniona w organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetargu na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy), długości ok. 17,3 km", podała spółka. Wartość oferty Budimeksu to 486,4 mln zł netto czyli ok. 598,3 mln zł brutto.

Była to najniższa cena spośród ośmiu uczestniczących w przetargu oferentów. Budżet zamawiającego - wg dokumentów przetargowych - to 665,8 mln zł brutto. "Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - zastrzegła spółka w komunikacie. . Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)