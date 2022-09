Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 10,38 mln zł wobec 4,59 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 17,12 mln zł wobec 2,13 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 126,41 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 102,5 mln zł rok wcześniej.

"W analizowanym okresie wszystkie wyniki są znacznie lepsze w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 120%. Wynik na działalności operacyjnej EBIT jest dodatni, podczas gdy w roku poprzednim był ujemny. Ostatecznie Grupa wypracowała zysk brutto i netto, podczas, gdy w poprzednim roku poniosła straty" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Marża EBITDA wzrosła do 13,54% w I poł. 2022 r. wobec 2,08% rok wcześniej.

W I półroczu 2022 roku wartość sprzedaży eksportowej i wewnątrzwspólnotowej wyniosła 47,51 mln zł, co oznacza wzrost o 40% r/r. W I połowie 2022 roku grupa eksportowała swoje wyroby, głównie skrobię ziemniaczaną, do ok. 50 krajów. Najwięcej wyrobów sprzedano do Australii, Białorusi, Korei Południowej, Argentyny, Uzbekistanu, Tajwanu i krajów Unii Europejskiej, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 4,44 mln zł wobec 3,88 mln zł straty rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 220,83 mln zł w 2021 r.

