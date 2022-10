Autor: Alex Boltyan, analityk w firmie Esperio

Reklama

Więcej szczegółów na stronie Brokera Esperio

Reklama

Ostatnie saldo handlu włoskiego pogorszyło się do najniższych wartości, jakie kiedykolwiek widziano w ciągu dziesięcioleci kolejnych okresów i wyniosło -5,79 miliarda euro. Bilans handlowy Włoch utrzymuje się głównie na dodatnim poziomie od 2013 roku, kiedy zakończył się kryzys zaufania w zakresie wiarygodności krajowych obligacji. Wątpliwości inwestorów uspokoiły równe gwarancje dla posiadaczy krajowych aktywów długu publicznego wyemitowane przez wszystkie państwa członkowskie UE staraniem Mario Draghi, ówczesny prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Pełniąc funkcję premiera Włoch od lutego 2021 do lipca 2022, ten sam Mario Draghi nie był w stanie zapobiec spowolnieniu głównych wskaźników gospodarczych, w tym bilansu handlowego kraju. Spadł on poniżej zera po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wiązało się to z zerwaniem wielu powiązań handlowych, nasileniem problemów w łańcuchu dostaw i doprowadzeniem do bardzo wysokich cen energii.

Po dymisji gabinetu Draghiego i wygraniu wyborów przez liderów prawicowej koalicji włoskich braci Giorgii Meloni, spodziewane są pewne reformy. Cała sytuacja jest niepewna, ponieważ nowy blok partyjny może i cieszy się popularnością wśród ludzi, ale reprezentuje niepożądaną partię polityczną dla Brukseli i dlatego nie może liczyć na pomoc w postaci dotacji finansowych. Może to być ważny czynnik przy wysokim poziomie długu w połączeniu ze wzrostem rentowności obligacji.

We Francji liczba osób poszukujących pracy na pełen etat rośnie drugi miesiąc z rzędu, chociaż liczba ta wynosi tylko 34 000 osób powyżej końca czerwca. Może nie jest to w tej chwili alarmujące, ale może to być początek poważniejszych kłopotów gospodarczych. Niedawno zauważono uszkodzenia techniczne wszystkich trzech rurociągów Nord Stream po nagłym odkryciu wycieków gazu na wodach terytorialnych Danii i Szwecji, które mogą trwale odciąć ten przepływ gazu z Rosji przed mroźną zimą. Spadek kursu wspólnej waluty do najniższych poziomów od początku lat 80. może przyczynić się do wysokich cen energii.

Słaby kurs euro może stać się dodatkowym źródłem oczekiwań inflacyjnych ze względu na rosnące ceny importu denominowane w innych walutach. Tymczasem EBC wydaje się być gotowy do podjęcia zdecydowanych działań, ale to z kolei może wprowadzić gospodarkę UE w głębszą recesję. Szefowa EBC, Christine Lagarde, skomentowała, że ​​EBC zamierza dalej podnosić stopy procentowe podczas „następnych kilku spotkań”, przy czym te podwyżki stóp mają na celu „osłabienie popytu”.

Goldman Sachs obniżył ratingi akcji, aby niedoważyć swojej globalnej alokacji w okresie do końca roku. Goldman Sachs podkreślił, że rosnące „realne rentowności” oraz perspektywa recesji mogą sugerować, że „rozpad” na rynkach musi trwać dalej. „Obecne poziomy wycen akcji mogą nie odzwierciedlać w pełni powiązanego ryzyka i być może będą musiały dalej spadać, aby dotrzeć do rynku”, ostrzegają analitycy Goldman Sachs w nocie dla klienta. Analitycy Esperio nie mają, przynajmniej na razie, przekonujących argumentów, aby spierać się z tymi osądami.