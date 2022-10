"Poranek był dosyć obiecujący, ale ok. godziny 11.00 całość wzrostów na indeksie WIG20 wyparowała - na rynek nie napłynęła żadna informacja, natomiast spadki zaczęły się od poziomu 1.450 pkt., który był szczytem ostatniego odreagowania, więc kwestie techniczne odegrały tutaj rolę. Niepokonanie tego poziomu miało negatywny wydźwięk i zwiększało ryzyko pogłębienia spadków. Wraz z otwarciem sesji w USA otoczenie uległo poprawie - S&P500 pokonał poziom 3.800 pkt., co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. U nas też nastąpiło odbicie, choć nie udało się trwale pokonać oporu na poziomie 1.450 pkt." - powiedział Mateusz Chrzanowski z Noble Securities.

"W końcówce sesji można było obserwować umocnienie złotego, który spadł poniżej 4,80 - to może zwiastować większe umocnienie złotego, co byłoby pozytywne dla polskiej giełdy. Również na rynku długu mamy dynamiczne odreagowanie - w ciągu trzech dni spadliśmy z 9 proc. na 8 proc. i dziś mamy kontynuację spadków. To poprawia perspektywy inflacyjne oraz możliwości finansowe spółek czy skarbu państwa, dla których koszty obsługi długu mocno wzrosły w ciągu ostatniego roku" - dodał.

Analityk ocenił, że otoczenie zagraniczne również jest pozytywne i jeśli sytuacja w USA się utrzyma, to sprzyjałoby to również wzrostom na polskiej giełdzie.

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 0,75 proc. do 1.444 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,82 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,33 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,7 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW najmocniej w górę poszedł indeks WIG-Energia (+3,8 proc.), a najsłabiej zachowywał się indeks WIG-Gry (-1,2 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 845 mln zł, z czego 724 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami były we wtorek PKN Orlen (129 mln zł) i Allegro (119 mln zł).

Liderami wzrostów w WIG20 okazały się PGE (+6,6 proc.) i Allegro (+5,8 proc. do 21,04 zł), dla którego analitycy Haitong Banku, w raporcie z 21 października rozpoczęli wydawanie rekomendacji od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 29,2 zł.

"Obydwie spółki są po dużych przecenach. Allegro od miesiąca spadało po wynikach i obniżeniu prognoz na następny kwartał, natomiast mamy od jakiegoś czasu podwyższone obroty na tym walorze, co może zwiastować jakąś większą akumulację i odbicie" - ocenił analityk Noble Securities.

"Kurs PGE spadł natomiast w ciągu ostatnich dwóch miesięcy o 50 proc. i dziś było widać duże odreagowanie na tej spółce. Cała energetyka odbiła, ale tutaj trzeba podkreślić, że sektor ten jest w bardzo złym sentymencie i trudno sobie wyobrazić, żeby jeszcze jakieś informacje mogły pogorszyć ten sentyment. Informacja o reformie rynku energii z ostatnich dni była ciosem dla spółek, więc wydaje się, że w przyszłości może być już tylko lepiej. Dużo złych informacji jest już tutaj w cenach" - dodał.

Relatywnie mocno wzrosło też LPP (+2,3 proc.) oraz mBank (+2 proc.). Pozostałe banki z indeksu zanotowały lekkie spadki - PKO BP i Pekao poszły w dół po ok. 0,1 proc., a Santander BP stracił 0,5 proc.

O 2 proc. do 51,26 zł wzrósł na koniec sesji kurs PKN Orlen, dla którego analitycy DM BOŚ, w raporcie z 17 października, obniżyli cenę akcji do 100 zł z 106,5 zł, podtrzymując zalecenie "kupuj".

Wśród blue chipów najsłabiej wypadł we wtorek CD Projekt (-2,3 proc.), który poinformował, że w okresie od 5 do 24 października skupił łącznie 860.290 akcji własnych, stanowiących 0,854 proc. kapitału zakładowego. Wobec wykorzystania środków przeznaczonych na skup akcji własnych, program zakończono.

O 2 proc. spadły notowania Kęt, a o 2,1 proc. kurs grupy Orange Polska, która opublikowała w poniedziałek kwartalny raport finansowy. Orange wypracował w trzecim kwartale 822 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu, o 3,9 proc. więcej niż przed rokiem. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 785,2 mln zł.

Na 0,5 proc. minusie na poziomie 16,88 zł zakończył dzień Cyfrowy Polsat. Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 17 października, obniżyli wycenę akcji Cyfrowego Polsatu w horyzoncie 12-miesięcznym do 18,3 zł z 20,4 zł, utrzymując rekomendację "trzymaj".

W mWIG40 najsilniej wzrosły Millennium (+5,2 proc.), Enea (+5,1 proc.), Livechat (+4,9 proc.) i Ciech (+4,8 proc.).

Wzrosty w przedziale 3,2-3,9 proc. zanotowały ING Bank Śląski, Datawalk i Tauron. Na ponad 2 proc. plusie sesję zakończyły ponadto Benefit Systems i Ten Square Games.

Najsłabiej w mWIG40 zachowywał się Eurocash (-3,6 proc.) i Famur (-2,4 proc.). Po ok. 2 proc. zniżkowały na zamknięciu Mercator i Neuca.

W sWIG80 najmocniej wzrosły Kogeneracja (+6,5 proc.) i BOŚ (+4,4 proc.). Zwyżki w przedziale 3,1-3,9 zanotowały: Sygnity, Celon Pharma, Votum, Sunex, PCF Group i Photon.

Na 1,2 proc. plusie na poziomie 5,89 zł zamknął się kurs Wieltonu, dla którego analitycy Trigon DM, w raporcie z 23 października, obniżyli cenę docelową akcji do 7,4 zł z 9,1 zł wcześniej, utrzymując rekomendację "kupuj".

O 0,3 proc. do 157 zł wzrósł kurs Captor Therapeutics. Analitycy Trigon DM, w raporcie z 24 października, obniżyli cenę docelową akcji Captor Therapeutics do 213,7 zł z 217,8 zł wcześniej, jednak nadal zalecają kupno jego akcji.

Najsilniejszą przeceną dotknięty został Biomed Lublin (-3,2 proc.), ale także Cavatina, Ambra i Synektik, których kursy poszły w dół po ok. 2,9 proc.

Na 1,4 proc. minusie sesję zakończył Torpol, który szacuje, iż jego grupa miała po trzech kwartałach 2022 r. 105,8 mln zł zysku netto wobec 36 mln zł zysku rok wcześniej. Według szacunków, przychody tej spółki ze sprzedaży po 9 miesiącach spadły do 731,8 mln zł z 772,7 mln zł przed rokiem, a zysk ze sprzedaży brutto wzrósł do 149,4 mln zł z 72,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. Na koniec września grupa Torpol miała 387,1 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wobec 431,9 mln zł na koniec grudnia 2021 roku.

