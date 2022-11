"Czwartkowa sesja przyniosła spadki krajowych indeksów, a impulsem do korekty były mocne, środowe zniżki indeksów amerykańskich. Ich tłem natomiast były decyzje i komunikat Fed. Czynniki powodujące spadek w USA były pozatechniczne i obecnie rynek próbuje wrócić do równowagi. Na amerykańskich indeksach utworzyły się długie czarne świece sugerujące rozpoczęcie spadków, jednak na początku czwartkowego handlu w USA ruch w dół nie jest jakiś znaczący" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

Analityk wskazał, że w ostatnich dniach WIG20 był bardzo silny i tę siłę pomimo spadków widać było na czwartkowej sesji.

"Inwestorzy raczej szukają okazji do kupna a nie sprzedaży, choć trudno sobie wyobrazić, aby przy ewentualnych dalszych zniżkach w USA, wzrosty w Polsce mogły być kontynuowane. Jeśli jednak na rynkach amerykańskich pojawią się zwyżki indeksów lub przejdziemy (tam – PAP) w jakiś trend boczny, to są szanse na dalsze wzrosty na GPW, pomimo tego, że rynek jest już w jakimś stopniu wykupiony" – powiedział analityk.

Jak dodał ekspert, po miesiącach słabszego zachowania krajowych indeksów, wyceny polskich akcji mogły się stać atrakcyjne dla inwestorów i stąd ostatnie lepsze zachowanie polskiego parkietu.

"W tym świetle uważam, że nawet jeśli na GPW doszłoby do dalszych spadków, to będzie to raczej ruch korekcyjny, a w średnim terminie nieco więcej przemawia za dalszym ruchem w górę. Kiedy to nastąpi, to zależeć będzie od zachowania indeksów z USA" – podsumował analityk PKO BP.

WIG20 zakończył czwartkową sesję spadkiem o 0,92 proc. do 1.559,55 pkt., a WIG zniżkował o 0,82 proc. do 50.915,87 pkt. W dół poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,35 proc. do 16.626,49 pkt., a mWIG40 o 0,88 proc. do 3.799,19 pkt.

Obroty na szerokim rynku były mniejsze niż w środę i wyniosły 0,957 mld zł, z tego 0,797 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje PKN Orlen (223 mln zł) oraz PKO BP (72 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 1,1 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,7 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 tracił 0,8 proc.

Podobne nastroje panowały na giełdach amerykańskich: Nasdaq100 zniżkował o 1,5 proc., S&P500 spadał o 0,9 proc., a DJI szedł w dół o 0,4 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 5 z 15 indeksów. Najmocniejsze były WIG-Paliwa (+2,46 proc.), WIG-Leki (+2,31 proc.) oraz WIG-Spożywczy (1,23 proc.). Najsłabiej natomiast sesję zakończyły WIG-Banki (-2,11 proc.), WIG.GAMES5 (-1,54 proc.) oraz WIG-Gry (-1,44 proc.).

W WIG20 najsłabiej sesję zakończyły akcje Pepco Group (-5,23 proc.), których kurs systematycznie obsuwał się podczas całych czwartkowych notowań.

W gronie najsłabszych spółek z tego segmentu rynku było także CCC (-3,76 proc.), którego kurs od września buduje trend boczny.

Słabo w WIG20 zachowywały się banki, które były w gronie liderów spadków. Najsłabszy z tego sektora był mBank (-3,34 proc.), który poinformował, iż po zamknięciu fazy pilotażu, rozpoczął oferowanie ugód frankowych. Bank planuje zaoferować ugodę wszystkim klientom spłacającym kredyty hipoteczne we frankach do połowy 2023 r. Dodano, że przewalutowany kredyt będzie oprocentowany zmienną lub okresowo stałą stopę procentową. Bank proponuje stałe oprocentowanie o konkurencyjnej stawce, obecnie równej 4,99 proc.

Po wynikach za III kw. br. mocno spadły także akcje Pekao (-2,97 proc.). Strata netto grupy Banku Pekao w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 543,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 630,8 mln z zysku netto. Wpływ na wynik banku w tym okresie miały przede wszystkim koszty wakacji kredytowych w wysokości 2,43 mld zł.

Prezes banku Leszek Skiba poinformował, iż Pekao liczy, że koszty ryzyka nie przekroczą 50-60 pb. jeśli nie zrealizuje się bardzo niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Prezes dodał, że bank podtrzymuje założenie partycypacji klientów w programie wakacji kredytowych na poziomie 85 proc. Podał, że do tej pory około 20 proc. środków z wakacji kredytowych klienci przeznaczyli na nadpłacanie kredytu.

Wyraźnie zniżkowały także Santander Bank Polska (-2,28 proc.) oraz PKO BP (-1,93 proc.).

Po mocnych spadkach w połowie sesji, zdecydowanie lepszą drugą część notowań miał KGHM, który zamknął się na 1,15 proc. minusie na poziomie 97,6 zł. W czasie sesji KGHM zniżkował do 94,6 zł.

W WIG20 w górę poszły tylko akcje trzech spółek. O 0,77 proc. wzrosły akcje Allegro, PKN Orlen zyskał 3,31 proc., a liderem było JSW, którego kurs zamknął czwartkową sesję na 5,47 proc. plusie na poziomie 45,35 zł. PKN od październikowych minimów zyskał ponad 20 proc., a JSW od wrześniowego dołka poszło w górę o niemal 40 proc.

W mWIG40 liderem wzrostów w połowie i na zamknięciu sesji był Asbis (7,32 proc.), który zanotował najwyższe poziomy w tym roku. Jak poinformował wiceprezes Grupy Asbis Costas Tziamalis, w najbliższych dniach Asbis przedstawi aktualizację prognoz na 2022 rok. Po wynikach za dziewięć miesięcy spółka jest pewna, że dotychczasowe prognozy przychodów i zysku netto zostaną przekroczone. Po trzech kwartałach 2022 roku stopień realizacji górnych widełek prognozy finansowej na 2022 rok jest bardzo wysoki i wynosi na poziomie przychodów 70 proc. oraz 90 proc. prognozy zysku netto.

Mocno w górę poszły również akcje Mabionu (6,56 proc.), których kurs pokonał lokalne, październikowe maksimum przy sporych, sięgających 3,6 mln zł obrotach.

Po wynikach kwartalnych w dół o 1,99 proc. poszły akcje ING BSK. Grupa ING BSK w III kw. br. osiągnęła 317,3 mln zł straty netto, podczas gdy rok wcześniej bank miał 638,4 mln zł zysku netto. Rynek oczekiwał o 16 proc. wyższej straty netto na poziomie 378,4 mln zł. Wpływ na wynik banku w tym okresie miały przede wszystkim koszty wakacji kredytowych, które wyniosły 1,62 mld zł, czyli były zgodne ze wstępnymi szacunkami banku.

Bank podał, iż w III kwartale 2022 roku wakacjami kredytowymi w ING Banku Śląskim było objęte 62 proc. portfela kredytów hipotecznych w PLN. ING zakłada, że w kolejnych kwartałach zainteresowanie klientów wyniesie w ujęciu wartościowym 70 proc., dochodząc do 75 proc. w drugim półroczu 2023 roku. Bank nie obserwuje obecnie, by po wejściu w życie programu wakacji kredytowych klienci w dużo większej skali niż wcześniej decydowali się na nadpłacanie kredytów hipotecznych.

O 1,29 proc. do 29,1 zł w dół poszedł natomiast kurs Alior Banku, dla którego analitycy DM BOŚ, w raporcie z 26 października, obniżyli rekomendację do "trzymaj" z "kupuj". Wartość godziwą akcji oszacowano na 28,7 zł wobec 66,89 zł wcześniej.

Spośród spółek z mWIG40 najsłabsza w czwartek była Selvita (-7,32 proc.), której kurs przy dużych obrotach (2 mln zł) wybił się dołem z budującej się od połowy października br. konsolidacji.

Mocno, o 3,87 proc. w dół poszedł również Kruk, którego akcje po sesji z 4 listopada br. zastąpią PGNiG w indeksie WIG20.

W gronie najsłabszych walorów w tym segmencie rynku była także Polenergia (-2,67 proc.), której kurs testuje dolne ograniczenie budującego się od września br. trendu bocznego. Spółka poinformowała, iż według szacunkowych danych strata netto grupy Polenergia w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 11,3 mln zł. W okresie trzech kwartałów 2022 roku skorygowany zysk netto grupy spadł do 107,7 mln zł.

W sWIG80 najmocniej wzrosły akcje Molecure (6,24 proc.), a o 5,9 proc. w górę poszły walory Erbudu i znalazły się na poziomach z połowy września br.

Po drugiej stronie tabeli notowań w sWIG80 był ZE PAK (-6,33 proc.), a o 4,26 proc. zniżkował Shoper. Jak poinformował podczas telekonferencji członek zarządu ds. handlowych Paweł Rybak, Shoper przewiduje w IV kw. 2022 roku osiągnięcie rekordowych obrotów generowanych w sklepach internetowych i narzędziach do sprzedaży wielokanałowej wykorzystujących platformę spółki.

Na 0,81 proc. minusie czwartkowe notowania zamknął natomiast Cognor Holding, który spodziewa się, że wynik EBITDA za IV 2022 r. będzie podobny do wyniku z IV kw. 2021 r. i wyniesie ok. 160 mln zł.

Po spadkach z połowy sesji na 0,87 proc. plusie zamknęły się walory VRG, a spółka poinformowała, iż jej skonsolidowane przychody w październiku 2022 roku wyniosły 89,9 mln zł, co oznacza wzrost o 7,7 proc. rdr. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 994,9 mln zł i były wyższe rdr o 23,6 proc.

Na szerokim rynku najmocniej, o 25 proc. w górę poszły akcje ZUK Stąporków, a ich kurs zamknął się na 52-tygodniowych maksimach.

