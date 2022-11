Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 649 punktów, czyli 1,95 proc. i wyniósł 32.513,94 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 2,08 proc. i wyniósł 3.748,57 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 2,48 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.353,17 pkt.

Inwestorzy śledzą wybory wyborów w USA. Amerykanie wybierali we wtorek nowy skład Izby Reprezentantów USA i 1/3 senatorów.

Ponad 24 godziny od zamknięcia pierwszych lokali wyborczych w wyborach do Kongresu USA wciąż nie jest jasne, która z partii będzie miała większość w każdej z izb amerykańskiego parlamentu. Nierozstrzygnięte pozostają wyścigi o trzy mandaty w Senacie i 45 z 435 w izbie Reprezentantów.

Jak dotąd wiadomo, że Republikanie mają zapewnione 49 miejsc w 100-miejscowym Senacie, zaś Demokraci - 48. W rywalizacji o Izbę Reprezentantów rządzący Demokraci zapewnili sobie 187 mandaty, Republikanie - 203, ale wciąż nie znamy zwycięzców w 45 pojedynkach. Do zdobycia większości wymagane są 218 mandatów.

We środę rozstrzygnęły się losy dwóch kluczowych wyścigów do Senatu: w Wisconsin swoją pozycję obronił republikanin Ron Johnson, zaś w Georgii wiadomo już, że mimo prawdopodobnej wygranej senatora Demokratów Raphaela Warnocka, do rozstrzygnięcia potrzebna będzie dogrywka w grudniu, bo żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganych 50 proc.

Nadal niewiadome są wyniki pojedynków w Arizonie, gdzie po podliczeniu ok. 70 proc. głosów obecny senator Demokratów, były astronauta Mark Kelly prowadzi z przewagą 5 punktów procentowych nad kandydatem Republikanów, biznesmenem Blakiem Mastersem. W Nevadzie senator Demokratów Catherine Cortez Masto, pierwsza latynoska członkini izby przegrywa z prokuratorem generalnym stanu Adamem Laxaltem o niecałe 3 punkty po podliczeniu ok. 80 proc. głosów.

Kelly jest faworytem w swoim wyścigu, podczas gdy w Nevadzie spodziewany wynik może być bardzo bliski. W obu stanach liczenie głosów prawdopodobnie nie zakończy się w środę. Gdyby obecne wyniki utrzymały się, o kontroli nad Senatem zadecyduje druga tura wyborów w Georgii 6 grudnia.

„Fakt, że nie ma znaczącego zwycięstwa Republikanów, jak wielu się spodziewało, rodzi teraz pytania o to, czy Demokraci utrzymają kontrolę nad Senatem. Jesteśmy w nieco innej sytuacji i wygląda na to, że administracja prezydenta Bidena nie otrzymała potężnego ciosu w tych wyborach, więc rynki są w trybie poczekamy i zobaczymy” – powiedziała Danni Hewson, analityczka finansowa w AJ Bell.

„Wyścig o kontrolę nad Kongresem wydaje się być bardziej zacięty niż oczekiwano, szczególnie w przypadku Senatu. Jeśli Demokraci przejmą Senat, będzie to ogromne upokorzenie dla Republikanów, nawet jeśli przejmą Izbę Reprezentantów. Kontrakty terminowe na indeksy w USA zaczęły przez to zniżkować i myślę, że dolar może umacniać się, jeśli Demokraci utrzymają Senat” – powiedziała Charu Chanana, strateg rynkowy w Saxo Markets.

Zapasy amerykańskich hurtowników we wrześniu wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Wstępnie szacowano +0,8 proc. Miesiąc wcześniej zapasy wzrosły o 1,4 proc., po korekcie z +1,3 proc.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo spadł o 0,1 proc. w tygodniu zakończonym 4 listopada - podało Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). Tydzień wcześniej indeks spadł o 0,5 proc.

Rentowność 10-letnich UST spadła o 2 pb. do 4,1 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spadła o 2 pb. do 4,26 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -54 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -10 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 86,82 USD za baryłkę, po spadku o 2,31 proc., a styczniowe futures na Brent zniżkują o 2,1 proc. do 93,38 USD/b.