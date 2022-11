SPAC to specjalne firmy akwizycyjne, które przeprowadzają pierwszą ofertę publiczną (IPO ), a pozyskane środki wykorzystują na przejęcie lub fuzję z inną spółką. W 2020 r. na amerykańskiej giełdzie rozpoczął się prawdziwy szał na takie spółki. W tym roku wszystko się zmieniło.

Firmy te nie prowadzą działalności operacyjnej, stąd nazywane są wydmuszkami. Popyt na IPO SPAC był ogromny. Cieszyły się one większą popularnością wśród inwestorów niż tradycyjne spółki debiutujące na giełdzie. W rekordowym I kw. 2021 r. na Wall Street weszło prawie 300 tego typu podmiotów wobec ok. 100 firm, które prowadziły działalność operacyjną. Wówczas SPAC pozyskały od inwestorów niemal 97 mld dol., co stanowiło około połowy wartości rynku IPO na świecie. Ostatnie miesiące przyniosły jednak załamanie na tym rynku.