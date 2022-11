"Na WIG20 mieliśmy dziś ładne podejście popytu. Wciąż jednak nierozstrzygnięta pozostaje kwestia czy ta ostatnia fala wzrostowa to jedynie kolejny rajd w trendzie niedźwiedzia, czy też pierwsza oznaka odwrócenia trendu i rozpoczęcia nowej hossy. Korekta z ostatnich dni przełamała linię trendu wzrostowego obowiązującą od października, jednakże jej nachylenie było tak strome, że i tak, tak długie jej utrzymanie niejednego dziwiło w ostatnim czasie. Wciąż pozostaje przestrzeń do pogłębienia korekty, która nie wykluczy dalszych wzrostów. Obecnie spadki zatrzymały się niemal w punkt na 23 proc. zniesienia Fibonacciego, natomiast 50 proc. zniesienia przebiega na poziomie 1.575 pkt., które pokrywa się z lokalnym szczytem z 13 września" - powiedział PAP Biznes Mateusz Chrzanowski z Noble Securities.

"Zatem wciąż pozostaje miejsce do spadków, które pasowałyby do koncepcji zdrowych wzrostów. Zakończenie spadków na dotychczasowym poziomie wskazywałoby na siłę popytu i mogłoby zwiastować kolejny impuls wzrostowy. Z drugiej strony należy podkreślić, że indeks spadł poniżej poziomu 1.745 pkt., który pełnił przez kilka miesięcy wakacyjnej konsolidacji rolę oporu i pierwszym krokiem do wzrostów musiałoby być pokonanie tego poziomu" - dodał.

Analityk wskazał, że na rynkach bazowych w ostatnich dniach panuje niezdecydowanie co do dalszego kierunku, wobec czego szczególnie warto obserwować najbliższe sesje.

"Nasze perspektywy pozostają niezmienione, rynek jest w pewnym marazmie i potrzeba czasu, żeby rozstrzygnąć dalszy kierunek. Cały czas pozostaje szansa na udaną końcówkę roku, z tym że korekta po tym październikowym rajdzie może być jeszcze głębsza niż obecna. Wciąż pozostaje też duże ryzyko retestu październikowych dołków w pierwszym kwartale przyszłego roku" - ocenił Chrzanowski.

Analityk zwrócił też uwagę na odreagowanie na kursie USD/PLN.

"Na parze walutowej USD/PLN doszło do odreagowania i kurs waha się w granicach 4,5-4,6 i dopóki waluta pozostanie powyżej 4,5, dopóty potencjał wzrostowy na naszych akcjach pozostanie ograniczony" - powiedział Chrzanowski.

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 1,91 proc. do 1.718 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 1,69 proc., a sWIG80 zwyżkował na zamknięciu o 0,16 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 1,67 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW najsilniej wzrosły indeksy WIG-Motoryzacja (+5,3 proc.), WIG-Paliwa (+4,3 proc.) i WIG-Górnictwo (+4 proc.). Na lekkich minusach zakończyły sesję jedynie WIG-Nieruchomości (-1,1 proc.), WIG-Leki (-0,9 proc.) i WIG-Media (-0,6 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 924 mln zł, z czego ok. 760 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami we wtorek były Dino (140 mln zł), PKN Orlen (134 mln zł) i KGHM (91 mln zł).

Liderem wzrostów w indeksie WIG20 okazały się PKN Orlen (+4,3 proc.) i KGHM (+4,2). Analityk Noble Securities zwrócił w tym kontekście uwagę na poniedziałkowe notowania ropy. Jego zdaniem optymizm na spółkach surowcowych może być nadmierny.

"Z ciekawą sytuację mieliśmy do czynienia wczoraj, kiedy to w ciągu dnia notowania ropy Brent spadały już o 5 proc., a WTI o 6 proc., by na koniec całość tych spadków odrobić. Pytaniem otwartym pozostaje czy optymizm na spółkach surowcowych nie pozostaje nadmierny, biorąc pod uwagę nadchodzące globalne spowolnienie gospodarcze a być może i recesję. Ewentualne uprawdopodobnienie spowolnienia gospodarczego przez rynki może charakteryzować się podwyższoną zmiennością, zatem warto zachować wzmożoną czujność" - powiedział Mateusz Chrzanowski.

Wyraźnie w indeksie WIG20 wzrosły także Kęty (+3,7 proc.), CCC (+3,7 proc.), JSW (+3,1 proc.) i Orange Polska (+3 proc.).

Na przeciwnym biegunie znalazły się akcje CD Projektu (-1 proc.). Poza tą spółką spadły jeszcze Pepco (0,6 proc.) i mBank (-0,5 proc.). Pozostałe banki w większości znalazły się na plusie - Pekao poszło w górę o 0,8 proc., a PKO BP o 1 proc. Kurs Santandera nie zmienił się wobec poniedziałkowego zamknięcia.

Najsilniej w mWIG40 wzrósł kurs Ten Square Games (+21,4 proc.). Zysk netto TSG w III kw. br. wyniósł 19,1 mln zł wobec oczekiwań analityków na poziomie 21,8 mln zł zysku netto. W tym okresie spółka wypracowała 34,9 mln zł skorygowanej EBITDA. Konsensus PAP Biznes zakładał 33,6 mln zł.

Pozytywnie wyróżniły się też Inter Cars i Enea, które poszły w górę odpowiednio o: 7,2 proc. i 4,2 proc. O ok. 3,6 proc. wzrosły 11 bit studios i Handlowego, a o 3,5 proc. Eurocashu. Zwyżki w przedziale 2,3-2,9 proc. zanotowały ponadto: GPW, Budimex, Huuuge, Livechat, Grupa Azoty i Amrest.

Na 2 proc. plusie na poziomie 82,6 zł zakończyła sesję Selvita. W poniedziałek Paweł Przewięźlikowski i Augebit FIZ sprzedali w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu 1 mln akcji Selvity, stanowiących 5,45 proc. w kapitale zakładowym i 4,58 proc. w głosach na WZ. Cena sprzedaży została ustalona na 78,70 zł za sztukę.

We wtorek w mWIG40 największe spadki zanotowały Mercator (-6,5 proc.) i Asbis (-5,6 proc.), który podał, że jego skonsolidowane przychody wyniosły w październiku 2022 roku ok. 200 mln USD i były o ok. 19 proc. niższe niż rok wcześniej.

W gronie najsłabszych spółek z mWIG40 znalazły się także Develia (-4,2 proc.) i DataWalk (-3,2 proc.), którego grupa miała w trzecim kwartale 2022 roku 20,2 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 2,9 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wzrosły w tym okresie do 7,7 mln zł z 5,9 mln zł przed rokiem. Strata operacyjna wyniosła 4,4 mln zł wobec 3,2 mln zł straty w III kwartale 2021 roku.

Na 0,4-proc. minusie zakończyła sesję Wirtualna Polska. Spółka podała, że zanotowała w III kw. 2022 przychody na poziomie 270,9 mln zł wobec 263,6 mln zł konsensusu. W tym okresie EBITDA WP ukształtowała się na poziomie 89,3 mln zł (konsensus 87,8 mln zł), a zysk netto j.d. wyniósł 48,9 mln zł wobec konsensusu na poziomie 42,8 mln zł.

W sWIG80 liderem wzrostów okazało się Forte (+7,5 proc.), ale wyraźnie wzrosły także Sunex (+4,5 proc.) i Apator (+4,7 proc.), który poinformował, że zawarł umowę z Energa Operator na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej, ogłoszonego przez Energa Operator. Jej wartość w ramach zamówienia podstawowego wynosi 63,3 mln zł. Po skorzystaniu przez zamawiającego z prawa opcji wartość oferty może wzrosnąć do ok. 76 mln zł.

O około 4 proc. w górę poszły kursy Erbudu i Onde. Konsorcjum firm Onde oraz P&Q zawarło z firmą Altiplano umowę o roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie województwa opolskiego. Całkowita wartość kontraktu to ok.200 mln zł netto, w tym wartość przypadająca na Onde to 130 mln zł netto. Termin realizacji kontraktu to 18 miesięcy.

Pozytywnie w indeksie wyróżniły się także Ryvu Therapeutics (+3,2 proc.) i Toya (+3,3 proc.).

Na przeciwnym biegunie w sWIG80 znalazły się Agora (-6,4 proc.), R22 (-5,9 proc.) i Rafako (-5,2 proc.). Ponad 3 proc. zniżki zanotowały ponadto Rawlplug, Stalexport i Śnieżka.

