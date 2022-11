Reklama

Strata operacyjna wyniosła 67,06 mln zł wobec 19,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 415,92 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 434,5 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 284,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,41 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 971,35 mln zł w porównaniu z 968,47 mln zł rok wcześniej.

"W oparciu o dane i założenia przyjęte na moment zatwierdzenia do publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy 2022 roku, tj. 24 listopada 2022 roku, została zidentyfikowana luka finansowa dotycząca jednostki dominującej w wysokości około 116-139 mln zł (luka finansowa zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok wynosiła 116-176 mln zł; luka finansowa zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2022 roku wynosiła 46-68 mln zł; podana wartość luki finansowej jest szacunkową nieprecyzyjną informacją zmieniającą się w czasie w zależności od przyjmowanych założeń co do realizacji przyszłych zdarzeń oraz obarczona wysokim ryzykiem zmienności w czasie)" - czytamy w raporcie.

"Z uwagi na wzrost prezentowanego szacunku luki finansowej na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego raportu w stosunku do wartości szacowanej luki finansowej prezentowanej w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2022 roku głównie z uwagi na pogorszenie rentowności kontraktów w III kwartale 2022 roku, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 84/2022, zarząd spółki na moment zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji jest w trakcie analizy różnych scenariuszy pokrycia luki finansowej przy uwzględnieniu czynników rynkowych, biznesowych oraz tworzenia wartości dodanej dla akcjonariuszy" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 276,09 mln zł wobec 27,89 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)