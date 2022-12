"Piątkowa sesja na GPW upłynęła pod znakiem korekty, ale również pod znakiem oczekiwania jak rozegra się sytuacja na rynku USA, gdzie na początku notowań indeksy spadały. Rynek amerykański w ostatnich tygodniach był słabszy od krajowej giełdy, a indeks S&P500 zbliżył się do średnioterminowej linii trendu spadkowego. Polskie główne indeksy pokonały już podobną linię kilka tygodni temu" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

"Trwająca na głównych indeksach GPW korekta przybrała horyzontalny kształt, były szanse na wybicie z tego trendu górą, jednak w piątek się to nie udało. Pozostajemy tym samym w konsolidacji, choć jeśli nastroje w USA by się pogorszyły, to nie można na krajowym rynku wykluczyć mocniejszego zejścia w dół.

Dodał, że główne wsparcia pozostają w okolicach 1.600-1.630 pkt. na WIG20 i tworzone są przez górne ograniczenie pokonanego, średnioterminowego kanału spadkowego.

"Dopóki pozostajemy w obszarze pomiędzy 1.785 pkt. a 1.600 pkt. na WIG, to w średnim terminie możemy cały czas liczyć na powrót wzrostów, choć na ten moment sygnałów realizacji takiego scenariusza brak" - powiedział.

Analityk wskazał, że sygnałem powrotu do wzrostów na GPW byłoby pokonanie listopadowego maksimum (okolice 1.785 pkt. – PAP), choć nawet jeśli tak się stanie, to w jego opinii dynamika wzrostów na warszawskim rynku może być mniejsza.

Ekspert wyróżnił odbijający na piątkowej sesji, po kilkutygodniowych spadkach, sektor gier oraz wskazał na pozytywne zachowanie indeksu WIG-Budownictwo i WIG-Informatyka, które jego zdaniem wyglądają dobrze.

"Głównym indeksom ciążyły natomiast mocno zniżkujące akcje PKN Orlen oraz banków, choć w ich przypadku po okresie mocnych wzrostów realizacja zysków jest jak najbardziej zrozumiała" – dodał analityk PKO BP.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 1,86 proc. do 1.733,46 pkt., a WIG zniżkował o 1,16 proc. do 56.207,29 pkt. Wyraźnie mocniejsze były indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 zwyżkował o 0,44 proc. do 17.978,53 pkt., a mWIG40 poszedł w górę o 0,47 proc. do 4.170,01 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,352 mld zł, z tego 1,19 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje PKN Orlen (223 mln zł) oraz Dino Polska (177 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały mieszane nastroje, a zmiany indeksów nie były znaczące. DAX rósł o 0,27 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 znajdował się w okolicach czwartkowego zamknięcia.

Na giełdach amerykańskich indeksy zniżkowały: Nasdaq100 o 1,1 proc., S&P500 o 0,7 proc., a DJI o 0,4 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 7 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Gry (+2,6 proc.), WIG-GAMES5 (+2,56 proc.) oraz WIG-Budownictwo (+2,25 proc.). Najsłabiej natomiast sesję zakończyły WIG-Paliwa (-5,25 proc.), WIG-Banki (-1,56 proc.) oraz WIG-Energetyka (-1,48 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był sWIG80, który wzrósł o 3,12 proc., a relatywnie najsłabiej zachował się WIG20, który zniżkował o 1,26 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Górnictwo (+5,2 proc.) oraz WIG-Budownictwo (+4,54 proc.), a najsłabsze były WIG-Leki (-3,58 proc.) oraz WIG-Games (-3,44 proc.)

Spośród blue chipów najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje JSW (+21,33 proc.) oraz KGHM (+2,24 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory CD Projekt (-9,05 proc.) oraz Orange Polska (-8,57 proc.).

W WIG20 w piątek najmocniej wzrosły akcje CD Projekt (3,03 proc.) oraz Allegro (2,65 proc.

Jak powiedział na GPW Innovation Day prezes CD Projekt Adam Kiciński, spółka zamierza sukcesywnie rozwijać projekty dot. filmów i seriali, a w przyszłym roku planuje wydać edycję kompletną z Cyberpunk 2077 i dodatkiem Pahantom Liberty.

Na 1,15-proc. plusie na poziomie 74,95 zł zamknęły sesję walory Asseco Poland, a ich kurs zbliżył się do technicznych oporów znajdujących się w okolicach 77 zł za akcję.

W połowie sesji wyraźnie rósł kurs Kruka testując ważne opory znajdujące się nieco powyżej 300 zł za akcję. Druga część sesji była slabsza dla tych akcji, kurs Kruka nie pokonał oporów i zamknął się na 0,95-proc. plusie na poziomie 298 zł.

W WIG20 w połowie i na końcu sesji większość akcji zniżkowała, a na zamknięciu najmocniej w dół poszły walory PKN Orlen (-5,48 proc.) do 64,5 zł.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego podała, że marża na sprzedaży benzyny Eurosuper 95 w okresie styczeń-listopad 2022 roku spadła w Polsce o 29,9 proc. wobec średniej marży z 2021 roku i wyniosła 0,10 zł na litrze.

Ponad 3-proc. spadki w tym indeksie zanotowały natomiast akcje Pepco Group (-3,67 proc.), a o 2,9 proc. spadł kurs Dino Polska. Kurs Pepco znalazł się w dolnych partiach budującego się od połowy listopada trendu bocznego, a dla Dino była to największa jednodniowa przecena od początku listopada br., która miała miejsce przy dużych obrotach.

W piątek wyraźnie, o 2,7 proc. zniżkowały akcje PKO BP, które było jednym z liderów wzrostów w WIG20 na czwartkowej sesji.

Po mocnych spadkach z początku notowań i teście okolic 37 zł, na 3,04-proc. minusie na poziomie 37,9 zł zamknęły sesję akcje CCC. Spółka podała wyniki za trzeci kwartał roku obrotowego 2022/23, zgodnie z którymi grupa miała 64,9 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 12,2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie 24 mln zł wobec 73,5 mln zł zysku przed rokiem.

O 1,46 proc. w dół do 118,2 zł poszedł natomiast kurs KGHM, dla którego analitycy BM mBanku, w raporcie z 25 listopada wznowili wydawanie rekomendacji od zalecenia "redukuj", wyznaczając cenę docelową akcji tej spółki na poziomie 102,75 zł.

W mWIG40 najmocniej wzrosły akcje ComArchu (6,89 proc.) oraz Ten Square Games (5,6 proc.), którego kurs zamknął się na 5-cio miesięcznych maksimach.

Jak szacuje portal Sensor Tower, przychody z gier Ten Square Games w listopadzie wyniosły około 6 mln USD, tyle ile w październiku. Dodatkowo na GPW Innovation Day, dyrektor finansowa TSG, Magdalena Jurewicz poinformowała w piątek, iż jej zdaniem, sytuacja makroekonomiczna będzie bardzo ważna dla perspektywy finansowej spółki w 2023 roku. Jurewicz dodała jednak, że spółka patrzy z umiarkowanym optymizmem na następne miesiące i 2023 rok.

W tym segmencie rynku mocną, drugą cześć sesji miały akcje Grupy Azoty (2,37 proc. do 38,08 zł), których kurs naruszył istotne opory znajdujące się w okolicach 38 zł za akcję.

Wyraźnie w górę poszedł również kurs Budimexu (2,95 proc), zamykając się na 52-tygodniowych maksimach.

W gronie liderów w mWIG40 były także walory Grupy Pracuj (+2,49 proc.). Jak ocenił prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek podczas GPW Innovation Day, w 2023 r. w przypadku spowolnienia gospodarczego i kryzysu, Pracuj .pl może nie być głównym motorem wzrostu, ale w trudniejszych czasach rosnąć są w stanie biznesy SaaS. Dodał, że po przejęciu w tym roku softgarden, z potencjalnymi akwizycjami Grupa Pracuj chce poczekać na urealnienie wycen.

W mWIG40 słabą sesję zanotowały natomiast akcje Banku Millennium (-2,68 proc.) oraz Asbisu, które poszły w dół o 1,97 proc. Kurs Millennium naruszył dolne ograniczenie kilkudniowego trendu bocznego, a Asbis cofa się z ustanowionych w środę 52-tygodniowych maksimów.

W sWIG80 najmocniej w górę poszedł kurs Onde (7,14 proc.), które przy dużych obrotach zamknęło się na miesięcznych maksimach.

W piątek, najsłabsze w gronie małych spółek były akcje Grodna, R22 i ATM Grupa, których kursy poszły w dół o ponad 3 proc.

Na 1,6-proc. minusie bardzo udany tydzień zakończyły natomiast akcje Ryvu Therapeutics. Spółka poinformowała, iż jej zarząd podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia w grudniu 2022 r. oferty publicznej nie więcej niż 4.764.674 nowych akcji serii J. Jak podano, oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru, jednak akcjonariuszom spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa, uprawniające do objęcia akcji w ofercie przed innymi inwestorami, w liczbie umożliwiającej utrzymanie udziału akcjonariuszy w kapitale zakładowym, na poziomie z dnia rejestracji. Do zainwestowania 20 mln euro w ramach oferty zobowiązała się europejska firma biotechnologiczna BioNTech.