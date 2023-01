Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 1,02 proc. i wyniósł 32.930,08 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,16 proc. i wyniósł 3.808,10 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w dół o 1,47 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.305,24 pkt.

Inwestorzy analizują minutes z ostatniego posiedzenia Fedu i czekają na publikację grudniowego raportu z rynku pracy USA w piątek.

„Wyceny na rynku nadal pokazują, że inwestorzy obstawiają, iż Fed zacznie obniżać stopy procentowe przed końcem tego roku. Tak, są pewne dane wskazujące na spowolnienie aktywności gospodarczej w USA, ale rynek pracy, który jest bacznie obserwowany przez Fed, pozostaje zaskakująco napięty” - powiedziała Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote Bank.

„Wszyscy spodziewali się jastrzębiego komunikatu od Fedu i właśnie to otrzymaliśmy. Teraz uwaga rynków skierowana jest na dane o zatrudnieniu w USA jutro. Jeśli dane okażą się mocne, to będzie oznaczać rewizję wyceny podwyżki stóp proc. o 50 pb. na następnym posiedzeniu Fedu” — powiedział Derek Halpenny, szef działu badań rynków globalnych EMEA w MUFG, wyjaśniając, że rynek pracy będzie dużym czynnikiem wpływającym na to, jak długo wysoka inflacja utrzyma się w tym roku.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 204 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 225 tys. wobec 223 tys. poprzednio.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,694 mln w tygodniu, który skończył się 24 grudnia. Analitycy oczekiwali 1,728 mln wobec notowanych poprzednio 1,718 mln, po korekcie z 1,718 mln.

W firmach w USA przybyło w grudniu 235 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 127 tys. w poprzednim miesiącu - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 150 tys.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 45 pkt. wobec 46,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik wstępnie szacowano na 44,6 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 44,7 pkt. wobec 46,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik wstępnie szacowano na 44,4 pkt.

Opublikowany w środę protokół Fed z grudniowego posiedzenia pokazał, że wielu bankierów centralnych podkreślało potrzebę ograniczenia inflacji bez mocnego spowalniania gospodarki USA, co dodało otuchy niektórym inwestorom.

„Wyjaśniając przesłanie Fedu, jest to ostrzeżenie dla rynków, że zbytni optymizm co do stóp proc. może, jak na ironię, przynieść odwrotny skutek. Oznacza to, że nadzieje na przedwczesne obniżki stóp prowadzą do poluzowania warunków finansowych, dlatego Fed może być zmuszony do zaostrzenia polityki monetarnej jeszcze bardziej, aby to zrekompensować” – powiedział Vishnu Varathan, szef ekonomii Mizuho Banku.

Ze spółek ponad 2 proc. straciły akcje Tesli, chociaż analitycy Edward Jones podnieśli rekomendację dla akcji tej firmy do "kupuj" z "trzymaj".

Akcje Apple znalazły się w czwartek na najniższym poziomie od roku.

Bed Bath&Beyond stracił na wartości 24 proc. po informacjach, że ta sieć sprzedaży nie ma już gotówki i rozważa złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Lamb Weston Holdings zyskał ponad 9 proc. po lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych. Spółka podniosła też całoroczne prognozy swoich wyników.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 4 pb. do 3,72 proc. Dochodowość 30-letnich spadła o 1 pb. do 3,79 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -73 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -89 pb. Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb. do 3,72 proc. Dochodowość 30-letnich spada o 1 pb. do 3,79 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 74,18 USD za baryłkę, po wzroście o 1,81 proc., a marcowe futures na Brent zwyżkują o 1,77 proc. do 79,27 USD/b.ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 74,18 USD za baryłkę, po wzroście o 1,81 proc., a marcowe futures na Brent zwyżkują o 1,77 proc. do 79,27 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 1,69 mln baryłek, czyli o 0,4 proc. do 420,65 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 346 tys. baryłek, czyli o 0,16 proc. do 222,66 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły 1,43 mln baryłek, czyli o 1,19 proc. do 118,79 mln baryłek.