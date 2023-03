GreenX Metals Limited zakończył budowę księgi popytu, uzyskując zapisy na 12,4 mln nowych akcji zwykłych w cenie 31 pensów (0,55 AUD) za akcję, co daje łączne wpływy brutto w wysokości ok. 3,9 mln GBP (ok. 6,8 mln AUD) od nowych oraz obecnych inwestorów z Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich, podała spółka.