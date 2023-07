GreenX Metals zakończyła budowę księgi popytu i zabezpieczyła zapisy na 5,2 mln nowych akcji zwykłych po cenie 0,8 AUD (0,41 GBP) za akcję, uzyskując wpływy brutto w wysokości około 4,2 mln AUD (ok. 2,1 mln GBP) od nowych i obecnych inwestorów, podała spółka.

"Wraz z istniejącymi zasobami gotówkowymi spółki (8,7 mln AUD na dzień 30 czerwca 2023 r.), wpływy z plasowania pomogą zapewnić GreenX utrzymanie silnej pozycji bilansowej. Wpływy netto z plasowania zostaną przeznaczone na eksploracje w ramach projektów spółki na Grenlandii" - czytamy w komunikacie.

GreenX uzyskała ostatnio opcję nabycia do 100% udziałów projektu Eleonore North, który może potencjalnie zawierać złoże złota wielkiej skali zalegające na niewielkiej głębokości. Projekt pozostaje relatywnie mało rozpoznany, a istnienie ewentualnego złoża złota związanego z ograniczoną intruzją jest stosunkowo nową interpretacją geologiczną opartą na danych historycznych. Opcja zostanie zrealizowana po wydaniu przez GreenX 600 tys. AUD na działania eksploracyjne w ramach projektu w ciągu 12 miesięcy i może zostać wykonana w zamian za 1,5% dochodu netto właściciela kopalni liczonego wg formuły NSR; plus 250 000 AUD płatne w gotówce i 250 000 AUD płatne w gotówce lub akcjach GreenX, przypomniano w materiale.

Reklama

Z kolei projekt Arctic Rift Copper Project (ARC) to wspólne przedsięwzięcie eksploracyjne GreenX i spółki Greenfields Exploration. GreenX może uzyskać do 80% udziałów w projekcie ARC po wydatkowaniu 10 mln AUD do października 2026 r. Celem projektu ARC jest eksploracja wielkoskalowego złoża miedzi przez rozpoznanie wielu lokalizacji na obszarze 5 774 km2 specjalnej koncesji eksploracyjnej we wschodniej części Grenlandii Północnej. Obszar ten był w przeszłości słabo zbadany, ale jest potencjalnie bogaty w miedź, tworząc część nowo odkrytej prowincji metalogenicznej - Kiffaanngissuseq.

GreenX Metals Limited (wcześniej Prairie Mining Limited) to spółka poszukiwawczo-wydobywcza. Jest notowana na GPW od 2015 r.

Reklama

(ISBnews)