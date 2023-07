GreenX Metals zażądała natychmiastowego, dobrowolnego wstrzymania obrotu swoimi akcjami na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX) w oczekiwaniu na ogłoszenie dotyczące pozyskania kapitału, podała spółka.

Reklama

Firma wystąpiła o wstrzymanie obrotu do czasu ogłoszenia na rynku informacji o powyższym lub do czasu rozpoczęcia obrotu na ASX 14 lipca 2023 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W tym okresie obrót zwykłymi papierami wartościowymi spółki będzie kontynuowany w normalnym trybie na giełdach w Londynie i Warszawie.

GreenX Metals Limited (wcześniej Prairie Mining Limited) to spółka poszukiwawczo-wydobywcza. Jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)