Forever Entertainment miał 1,89 mln zł zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 9,37 mln zł vs 5,23 mln zł za IV kw. 2021 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Szacunkowe wyniki emitenta za 2022 rok obrotowy prezentują się następująco:

a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 45,1 mln zł, co w porównaniu do 25,84 mln zł za 2021 rok obrotowy wskazuje na wzrost o 74,5% r/r;

b) zysk z działalności operacyjnej: 11,71 mln zł, co w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej 1,03 mln zł za 2021 rok obrotowy wskazuje na ponad 11-krotny wzrost r/r;

c) zysk netto: 9,94 mln zł, co w porównaniu do zysku netto 1,57 mln zł za 2021 rok obrotowy wskazuje na ponad 6-krotny wzrost r/r.

Szacunkowe wyniki emitenta za IV kwartał 2022 roku prezentują się następująco:

a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 9,37 mln zł, co w porównaniu do 5,23 mln zł za IV kw. 2021 r. wskazuje na wzrost o 79,2% r/r;

b) zysk z działalności operacyjnej: 2,47 mln zł, w porównaniu do straty z działalności operacyjnej -1,67 mln zł za IV kw. 2021 r.;

c) zysk netto: 1,89 mln zł, w porównaniu do straty netto -1,56 mln zł za IV kw. 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd informuje, iż wskutek prac prowadzonych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego podjął decyzję o zmianie sposobu prezentacji księgowania przyszłych kosztów rozliczeń z kontrahentami z tytułu ich udziału w zyskach ze sprzedaży gier, ujmowanych wcześniej w księgach rachunkowych w pozycji "Rezerwy" oraz o zmianie sposobu rozliczania pozycji "Prace B+R" (prace badawczo-rozwojowe), uwzględniając jednocześnie propozycje biegłego rewidenta.

"Zgodnie z tymi ustaleniami nastąpiła:

1) zmiana sposobu prezentacji przyszłych kosztów rozliczeń z kontrahentami z tytułu ich udziału w zyskach ze sprzedaży gier oraz kosztów na przyszłe wynagrodzenia dla studiów developerskich, polega na ich ujmowaniu od końca 2022 roku jako zobowiązań spółki z tytułu dostaw i usług osobno wobec pozostałych jednostek oraz osobno wobec pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale. Wcześniej koszty te były ujmowane i prezentowane jako rezerwy na przyszłe zobowiązania.

Spółka wprowadziła ujmowanie przyszłych kosztów w bilansie i w rachunku zysków i strat w 2022 roku. W sprawozdaniu rocznym za 2021 rok, koszty te były wykazane jako zobowiązania warunkowe.

Wprowadzenie powyższych zmian spowodowało konieczność ujęcia dodatkowych kosztów w sprawozdaniach finansowych emitenta za 2022 rok obrotowy, w wyniku czego spółka prezentuje zysk operacyjny niższy o 1,43 mln zł, a zysk netto niższy o 1,16 mln zł.

2) zmiana sposobu rozliczania kosztów prac badawczo-rozwojowych, które w wyniku dokonanych zmian obniżyły wynik operacyjny spółki o dodatkowe 1,28 mln zł, a wynik netto obniżyły o dodatkowe 1,04 mln zł w porównaniu do dotychczas stosowanego rozliczania. Zgodnie z ustaleniami z biegłym rewidentem od 2022 roku włącznie wszystkie koszty Prac B+R są rozliczane na bieżąco, uwzględniając premiery poszczególnych tytułów gier, do których wcześniej były naliczane.

Należy przy tym zaznaczyć, iż spółka rozliczając koszty Prac B+R za 2022 i za lata ubiegłe, zamierza ubiegać się o prawo do rozliczenia ulgi na prace B+R% w podatku dochodowym za 2022 rok w łącznej wysokości 0,49 mln zł.

Bez powyższych zmian szacunkowe wyniki emitenta za 2022 rok wyniosłyby 14,42 mln zł dla zysku operacyjnego i 12,13 mln zł dla zysku netto, co przełożyłoby się odpowiednio na 14-krotny i blisko 8-krotny wzrost względem tych zysków zaprezentowanych za 2021 rok" - podkreślono.

Publikacja raportu okresowego nastąpi 21 marca 2023 r.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

