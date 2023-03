Urteste w ramach oferty publicznej zaoferuje do 395 286 akcji serii E i będzie ubiegała się o wprowadzenie akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje pozyskać do 52 mln zł netto, podało Urteste.