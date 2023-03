Gamivo odnotowało 7,08 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Gamivo odnotowało 9,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 7,81 mln zł wobec 3,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 10,1 mln zł wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,25 mln zł w 2022 r. wobec 39,86 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Gamivo ma za sobą historyczny rok. Spółka odnotowała ponad 44,2 mln przychodów, co oznacza wzrost o 11% r/r. Poprawiono także wskaźnik GMV, który wyniósł 232 mln zł, więcej o 15% r/r. Największą uwagę zwraca jednak zysk netto na poziomie blisko 7,1 mln zł, gdyż w tym wypadku jest to wzrost o 115% w porównaniu z analogicznym okresem. Spółka planuje podzielić się zyskiem z akcjonariuszami, zarząd rekomenduje przeznaczyć na wypłatę dywidendy 10,5 mln zł, co daje 10,42 zł na akcję" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 16,3 mln zł wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej.

"W 2022 położyliśmy nacisk na udoskonalanie platformy. Wdrożyliśmy nowe funkcjonalności takie jak chociażby geotargeting czy ulepszony system CPS, który pozwala skuteczniej promować oferty. Z myślą o wygodzie naszych użytkowników oraz poprawie SEO zmieniliśmy także layout strony głównej i stron produktowych oraz usprawniliśmy wyszukiwarkę produktów. Zaprezentowaliśmy również koreańską wersję językową serwisu oraz rozszerzyliśmy katalog dostępnych na Gamivo metod płatności. Wszystkie te działania przełożyły się na bardzo dobre wyniki finansowe oraz dynamicznie rosnącą liczbę klientów. Po rekordowym roku planujemy podzielić się zyskiem z naszymi akcjonariuszami, dlatego rekomendujemy wypłatę dywidendy" - skomentował CEO Gamivo Mateusz Śmieżewski, cytowany w komunikacie.

"W maju ubiegłego roku Gamivo świętowało przekroczenie progu 4 mln zarejestrowanych użytkowników, natomiast do końca roku liczba ta wzrosła do ponad 4,5 mln. Platforma Gamivo biła także rekordy sprzedażowe. W trzecim kwartale po raz pierwszy przekroczono granicę 1,7 mln sprzedanych produktów, a już w kolejnym okresie przesunięto ją jeszcze dalej, dostarczając klientom 1,85 mln gier wideo, kart podarunkowych i innych dóbr cyfrowych. Z końcem 2022 roku na platformie Gamivo zakupiono łącznie ponad 18,1 mln produktów" - czytamy dalej w komunikacie.

Gamivo to platforma transakcyjna do gier i towarów cyfrowych. Została założona w 2017 roku przez zespół osób z wszechstronnym doświadczeniem w branży gier oraz fundusz venture buildingowy Tar Heel Capital Pathfinder. Spółka zadebiutowała na NewConnect w kwietniu 2021 r.

(ISBnews)