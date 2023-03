Kool2Play odnotował ponad 12,15 mln przychodów netto (wobec 9,7 mln zł rok wcześniej) i 0,9 mln zysku (co oznacza ponad pięciokrotny wzrost r/r) w 2022 roku, podała spółka. Grupa zaprezentowała zmianę podejścia do gamedevelopmentu, co ma się przełożyć na szybszy proces produkcji tytułów i komercjalizację trzech jakościowych gier jednocześnie w perspektywie najbliższych 3 lat.

"Grupa wykazuje dwa główne strumienie przychodów i zysków. Pierwszym jest spółka Kool2Play, gdzie przychody netto ze sprzedaży pochodzą z usług outsourcingowych wykonywanych dla firm trzecich, spółki zależnej KT oraz sprzedaży gry 'Uragun' w formule Early Access. Drugim głównym strumieniem, są przychody Kool Things z usług marketingowych dla firm spoza grupy. Istotny wpływ na uzyskanie pozytywnego wyniku finansowego miało także rozliczenie dotacji w spółce zależnej" - powiedział prezes Kool2Play Marcin Marzęcki, cytowany w komunikacie.

Obecnie Spółka Kool2Play skupia się na przygotowaniu "Uragun" do premiery pełnej wersji, która została zapowiedziana na 30 marca.

"Zachodzące na rynku gier zmiany, jak i nowe okoliczności gospodarcze wymusiły na nas modyfikację podejścia do produkcji gier na najbliższe 3 lata. Spółka w dalszym ciągu będzie koncentrowała się na tworzeniu własnych, jakościowych gier, jednak ewolucji ulega podejście do cyklu produkcyjnego, który jest zdeterminowany wyborem gatunku. Spółka zmierza dobierać gatunki gier (albo ich połączenia) tak, aby proces produkcji zamykał się w ok. 1,5 roku, co pozwoli lepiej zarządzać kosztami produkcji, przewidywać i wykorzystywać trendy na rynku gier" - dodał Marzęcki.

W 3-letniej perspektywie celem jest komercjalizacja trzech jakościowych gier równocześnie. Pierwszą z nich będzie "Uragun", drugą "Friendship", kolejną niezaanonsowany jeszcze "Projekt Y". Gra "Friendship" to zręcznościowa łamigłówka tzw. action puzzle, nastawiona na kooperację, w której gracze łączą siły, by przetrwać w labiryncie, który mogą kontrolować. W IV kwartale 2022 Kool2Play zamknął etap projektowana w pełni grywalnego demo gry, a obecnie kontynuuje rozmowy na temat jej wydania z wybranymi firmami. Po zakończeniu rozmów, co zostało zaplanowane na koniec kwietnia 2023, spółka ogłosi decyzję w kwestii sposobu wydania gry oraz spodziewanej daty premiery, podkreślono.

"'Projekt Y' powstanie z jednego z trzech prototypów gier gotowych do dalszego rozwoju i produkcji. O wyborze jej kierunku podejmiemy decyzję w II połowie 2023 roku. Planowana premiera tej gry nastąpi w II kw. 2024 roku" - zakończył prezes.

Kool2Play to notowany na rynku NewConnect deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things.

