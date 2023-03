Benefit Systems odnotował 64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 23,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 74 mln zł wobec 37,9 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 135,9 mln zł wobec 93,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 562,3 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 378,6 mln zł rok wcześniej.

W całym 2022 r. spółka miała 138,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 25,14 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 909,12 mln zł w porównaniu z 954,94 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 444,83 mln zł wobec 205,09 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Za nami 2022 r. - kolejny rok pełen wyzwań i zmienności. Pomimo spowolnienia makroekonomicznego, wysokiej inflacji i kryzysu energetycznego, dla Grupy Benefit Systems był to bardzo dobrze wykorzystany okres odbudowy biznesu po pandemii oraz rekordów sprzedaży kart MultiSport i karnetów w klubach własnych. Z dumą składamy na państwa ręce sprawozdania roczne, w których prezentujemy najlepsze w dotychczasowej historii grupy skonsolidowane wyniki EBIT oraz EBITDA na poziomie odpowiednio 212,8 mln zł oraz 444,8 mln zł, o odpowiednio 37% oraz 24% przewyższające wyniki z roku 2019, czyli sprzed pandemii" - napisał zarząd w liście dołączonym do raportu.

Na rynku polskim w 2022 r. grupa zwiększyła liczbę kart MultiSport o 345 tysięcy do 1,2 mln (wzrost o 41% względem końca 2021 r.), a liczba karnetów w klubach przekroczyła 180 tysięcy (o 33% więcej r/r). W ciągu minionego roku otwarto też 7 klubów w Polsce, a kolejne 2 na początku obecnego. Na koniec 2022 r. platforma kafeteryjna grupy miała 621 tysięcy użytkowników, a jej obroty w minionym roku urosły o 9% do 420 mln zł, wymieniono.

Za granicą liczba MultiSportowców wzrosła o 146 tysięcy do 431 tysięcy na koniec 2022 r., istotnie przekraczając poziom sprzed pandemii, podkreśliła też spółka. W drugiej części roku do grona MultiSportowców zaczęli dołączać pierwsi mieszkańcy Turcji. Przychody osiągnęły poziom 539,4 mln zł, o 111% oraz 82% więcej względem 2021 r. i 2019 r., zaś zysk operacyjny wyniósł 25,4 mln zł, co stanowiło 12% EBIT grupy.

"Podobnie jak w roku poprzednim, w 2022 r. efektywnie zarządzaliśmy płynnością finansową. Cash flow operacyjny wyniósł 439,7 mln zł, przy wydatkach inwestycyjnych na poziomie 155,1 mln zł. Rok zakończyliśmy z rekordowo mocnym bilansem i gotówką netto w wysokości 133,6 mln zł, tj. 102,5 mln zł powyżej poziomu sprzed 12 miesięcy. W pierwszym półroczu z sukcesem zamknęliśmy refinansowanie przez EBRD i Santander, co m.in. wydłużyło okres kredytowania grupy do 5 lat" - czytamy dalej w liście.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2022 r. wyniósł 141,54 mln zł wobec 15,6 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)