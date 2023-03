Huuuge odnotowało 0,85 mln USD skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 11,38 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany wynik netto wyniósł odpowiednio: 27,66 mln USD wobec 14,02 mln USD rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 1,77 mln USD wobec 15,56 mln USD zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 1,21 mln USD wobec 18,09 mln USD zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 29,72 mln USD wobec 20,73 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,67 mln USD w IV kw. 2022 r. wobec 88,51 mln USD rok wcześniej.

W całym 2022 r. spółka miała 32,01 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,68 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 318,62 mln USD w porównaniu z 373,74 mln USD rok wcześniej. Skorygowany wynik netto wyniósł odpowiednio: 64,62 mln USD wobec 41,08 mln USD rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 49,69 mln USD wobec 52,6 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 82,3 mln USD wobec 64,36 mln USD zysku rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA wzrosła do 82,3 mln USD, co oznacza wzrost o 27,9% r/r, a skorygowany zysk netto wyniósł 64,6 mln USD w porównaniu z 41,1 mln USD w 2021 r. (+57,3% r/r). Oba wskaźniki osiągnęły rekordowo wysokie poziomy. Odnotowaliśmy solidne wyniki pomimo wyzwań rynkowych, dzięki strategicznej zmianie i skupieniu się na poprawie rentowności i generowania gotówki" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"W 2022 r. przychody Huuuge wyniosły 319 mln USD, co oznacza spadek o 14,7% r/r. Przychody z głównych gier w portfolio spółki ('Huuuge Casino' i 'Billionaire Casino') spadły o 12,2% r/r, odzwierciedlając niższe wydatki na marketing i sytuację rynkową po IDFA (zmiany w polityce prywatności Apple). Przychody z nowych gier spadły o 33,1% r/r, głównie z powodu stopniowego spadku przychodów z 'Traffic Puzzle' oraz niższych przychodów z innych gier z portfolio" - czytamy dalej.

Huuuge podkreśla, że "nie rezygnuje z prób tworzenia nowych gier", otwierając kreatywne studia, czyli "Pods". Analizuje też możliwości ekspansji poza gry mobilne i zaoferowanie swoim graczom opcji grania na wielu urządzeniach i platformach.

"Skorygowany zysk/(strata) netto zdefiniowany jest jako wynik netto za dany rok skorygowany o zdarzenia jednorazowe niezwiązane z podstawową działalnością grupy, odpis z tytułu utraty wartości aktywa ('Traffic Puzzle'), koszty płatności w formie akcji oraz koszty finansowe dotyczące przeszacowania zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych serii C. Po przekształceniu akcji serii C w akcje zwykłe, co nastąpiło bezpośrednio przed ofertą publiczną przeprowadzoną w pierwszym kwartale, akcje serii C przestaną być wykazywane jako zobowiązania finansowe" - wyjaśniła spółka w komunikacie.

Skorygowana EBITDA oznacza zysk EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe niezwiązane z podstawową działalnością grupy, odpis z tytułu utraty wartości aktywa ("Traffic Puzzle") oraz o koszty świadczeń pracowniczych (program oparty na akcjach), podało także Huuuge.

W ujęciu jednostkowym strata netto w całym 2022 r. wyniosła 7,71 mln USD wobec 45,21 mln USD straty rok wcześniej.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 373,74 mln USD w 2021 r.

