R22 odnotowało 24,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 25,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 74,34 mln zł wobec 48,56 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 100,92 mln zł wobec 72,19 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 392,18 mln zł w 2022 r. wobec 296,6 mln zł rok wcześniej.

Spółka wskazała, że rekordowe wyniki finansowe są efektem organicznego wzrostu dwóch kluczowych segmentów: cyber_Folks, CPaaS oraz udanej akwizycji MailerLite w połowie 2022 r. Na koniec ubiegłego roku grupa posiadała 340 tys. klientów w ponad 100 krajach.

"Osiągnięte wyniki finansowe w 2022 roku niezwykle nas cieszą i jednocześnie motywują do dalszej konsekwentnej pracy. Jestem dumny, że przychody grupy rosną, co jest wynikiem dynamicznego i przemyślanego rozwoju. Notujemy organiczny wzrost w segmentach cyber_Folks oraz CPaaS. Naszym motorem napędowym są także udane przejęcia, zwłaszcza MailerLite, które okazało się jedną z największych transakcji kapitałowych zrealizowanych przez polską spółkę w 2022 roku i jedną z największych zagranicznych akwizycji polskich firm w ostatniej dekadzie. Wciąż mamy wiele do zrobienia, jesteśmy gotowi na dalsze wzrosty" - powiedział prezes R22 Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

"Działamy w sektorach, w których mocno sprzyjają czynniki makroekonomiczne. Mam tu na myśli przede wszystkim rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które już od jakiegoś czasu wdrażamy w naszych spółkach. We FreshMail rozwijamy projekt SendGuard, w cyber_Folks wykorzystujemy AI do kreatora domen, wciąż mamy przed sobą kolejne wdrożenia. Chcemy być beneficjentami tych trendów również w przyszłości" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 6,7 mln zł wobec 20,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

