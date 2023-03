Reklama

Skonsolidowane dane grupy obejmują dane dla działalności w Polsce oraz dane dla segmentu Mall (Grupa Mall i WE|DO), który został objęty konsolidacją od II kwartału 2022 r.

"Skorygowana EBITDA (wynik na działalności operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji i zdarzeń jednorazowych) dla polskiej części grupy wzrosła w czwartym kwartale o 41,2% r/r do 708 mln zł, głównie dzięki poprawie marż i wyższym przychodom z platformy wynikającym ze wzrostu GMV i korzystniejszego wskaźnika realizacji transakcji (take rate). W całym ubiegłym roku skorygowana EBITDA zwiększyła się o 11,6% do 2,31 mld zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

W całym 2022 r. skorygowana EBITDA dla grupy wzrosła o 4,1% r/r do 2,15 mld zł.

"Wartość sprzedaży brutto (GMV) (wartość towarów sprzedanych za pośrednictwem polskiej platformy) wzrosła w czwartym kwartale o 14% r/r, osiągając poziom 14,4 mld zł. W całym roku wartość GMV zwiększyła się o 15,9% r/r do 49,4 mld zł, potwierdzając niezmienny popyt na allegrową ofertę nawet w warunkach gospodarczej niepewności i wysokiej inflacji" - czytamy dalej.

GMV całej grupy zwiększyło się w ub.r. o 23,2% r/r do 52,5 mld zł.

"Nieustanne poszerzanie oferty, dbałość o jak najatrakcyjniejsze ceny oraz coraz lepsza monetyzacja przełożyły się na wzrost przychodów polskiej części biznesu Allegro o 26,5% r/r do 2 mld zł w czwartym kwartale i o 24,1% do 6,65 mld zł w całym 2022 roku" - napisano dalej w materiale.

Przychody grupy wzrosły o 92,6% r/r do 3,08 mld zł w IV kw. 2022 r. i o 68,2% r/r do 9,01 mld zł w całym ub.r.

"Liczba aktywnych kupujących wzrosła o kolejne 560 tys. r/r i przekroczyła w IV kwartale 14 mln, zaś średnia wartość GMV na aktywnego kupującego na polskiej platformie zwiększyła się w tym czasie o 11,3% do 3 515 zł. Kupujący obecnie jeszcze bardziej doceniają konkurencyjne ceny i coraz wygodniejsze dostawy oferowane przez Allegro, co widać chociażby po wiodącym w branży wskaźniku jakości obsługi rNPS, czyli miary zadowolenia klientów Allegro, na poziomie 80,8 pkt" - czytamy dalej.

Wskaźnik realizacji transakcji (take rate) w polskiej części biznesu wzrósł w IV kwartale o 1,06 pkt proc. r/r do poziomu 10,91%, zaś wynik za cały rok był o 0,59 pkt proc. wyższy w ujęciu rocznym i osiągnął wartość 10,82% dzięki inicjatywom w zakresie współfinansowania i prowizji od sprzedaży. Rosnący udział przychodów z usług reklamowych dodatkowo przyczynił się do wzrostu marż i monetyzacji, wskazano również.

"Rok 2022 był prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych w najnowszej historii e-commerce'u jako takiego. Tym bardziej doceniamy więc fakt, że był on kolejnym rokiem wzrostu dla Allegro. Zaprezentowaliśmy nasze prognozy na 2022 rok 24 lutego, czyli dokładnie w dniu, w którym rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Wywołana nią tragedia wciąż zmienia krajobraz geopolityczny, dokłada się do presji inflacyjnej i stanowi źródło niepokojów na rynkach, zakłócając działanie łańcuchów dostaw i utrudniając realizację biznesplanów w wielu różnych branżach. Dostosowaliśmy się odpowiednio do tych wymagających okoliczności. W trakcie pandemii Allegro pełniło dla wielu naszych klientów rolę koła ratunkowego, a obecnie, w czasie podwyższonej inflacji, jedynie dowodzi swojego statusu platformy zakupowej nr 1. Zrealizowaliśmy oczekiwania finansowe na rok 2022" - skomentował prezes Roy Perticucci, cytowany w komunikacie.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)