Mo-Bruk odnotował 92,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 114,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 111,95 mln zł wobec 145,95 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 117,32 mln zł wobec 151,3 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 243,39 mln zł w 2022 r. wobec 267,21 mln zł rok wcześniej.

"Niższe o 29,4 mln zł r/r wpływy z tytułu zagospodarowania tzw. 'bomb ekologicznych' wpłynęły na poziom sprzedaży i zyskowność w ujęciu skonsolidowanym. Pomimo tego Mo-Bruk utrzymał wysokie wskaźniki rentowności - marża EBITDA za 2022 r. wyniosła 48,2%, a bez uwzględnienia pozostałej działalności grupy wynik ten ukształtował się na poziomie 53%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Ubiegły rok był dla grupy pod wieloma względami przełomowy. Rozpoczęliśmy realizację programu inwestycyjnego o wartości ok. 210 mln zł, który zakończy się w 2024 r. Jego efektem będzie wzrost mocy produkcyjnych o 78% w segmencie spalania oraz o 65% w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów. Ponadto, zostaliśmy włączeni do giełdowego indeksu mWIG40, co oznacza, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie 60 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Należy także podkreślić kontynuację zmian w strukturze zarządczej Mo-BRUK-u. W 2023 r. naszym celem będziemy dalszy wzrost skali działania, przy zachowaniu atrakcyjnych wskaźników rentowności. Pomimo inwestycji zamierzamy pozostać spółką dywidendową" - powiedział prezes spółki Henryk Siodmok, cytowany w komunikacie.

W 2022 roku grupa kapitałowa uzyskała wysokie wskaźniki rentowności: zysku ze sprzedaży 46,7%, zysku operacyjnego 46%, rentowności netto 37,9% oraz rentowności EBITDA 48,2%, które po wyłączeniu przychodów i kosztów segmentu stacji paliw przedstawiają się następująco: rentowność zysku ze sprzedaży 51,0%, rentowność zysku operacyjnego 50,2%, rentowności netto 41,3% oraz rentowność EBITDA 52,6%. Wskaźniki rentowności aktywów ROA 34,0% oraz rentowności kapitału ROE 48,9% osiągnięte w 2022 roku, świadczą one o dobrej kondycji finansowej grupy, oceniła spółka.

"Grupa kapitałowa Mo-Bruk posiada bardzo niskie zadłużenie finansowe, które na koniec 2022 roku wyniosło niewiele ponad 0,9 mln zł. Obecnie grupa nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów bankowych, zobowiązania finansowe wynikają głównie z zawartych umów leasingowych. Ze względu na planowane nakłady inwestycyjne na ponad 200 mln zł do końca 2024 roku oraz planowany wzrost grupy poprzez potencjalne akwizycje i rozwój organiczny, w przyszłości grupa planuje sfinansowanie wymienionych inwestycji z kredytów bankowych, dotacji oraz środków własnych. GK Mo-Bruk planuje rozbudowę mocy produkcyjnych - w segmencie spalania odpadów przemysłowych z 23 tys ton do ok. 40 tys. ton rocznie, a w segmencie zestalania i stabilizacji ze 170 tys. ton do 280 tys. ton rocznie " - czytamy w sprawozdaniu.

W 2022 r. grupa zagospodarowała blisko 245 tys. ton odpadów - 132,8 tys. ton w ramach segmentu zestalania i stabilizacji, 89,5 tys. ton w segmencie RDF oraz 22,6 tys. ton w spalaniu, w sposób zasadniczy przyczyniając się do poprawy warunków środowiskowych kraju. Na koniec grudnia 2022 r. grupa dysponowała 86,8 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,7, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego, podano

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 92,49 mln zł wobec 110,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 243,39 mln zł w 2022 r.

